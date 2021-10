La emotiva charla entre Unzué y la hermana de Raúl Ruiz: "La ELA es parte de nuestra vida"

La vida de Juan Carlos Unzué, exfutbolista y exentrenador de varios clubes españoles, cambió radicalmente en 2020. La vida de Cruzi Ruiz, hermana del exjugador y periodista Raúl Ruiz, lo hizo unos meses después, en enero de este año. Ambos sufren ELA (esclerosis lateral amiotrófica) una enfermedad progresiva del sistema nervioso, que provoca la pérdida del control muscular.

Anoche, en El Larguero, ambos se juntaron a charlar sobre su enfermedad, resultando una entrañable conversación. También estuvo presente Javier Matallanas, que perdió a su hermano Carlos por ELA el pasado marzo tras una encomiable lucha contra la enfermedad. "Seguro que ahora en un laboratorio están a punto de descubrir una cura, estoy convencido", apuntaba Javier.

"Cuando me enteré de que Cruzi tenía ELA, pedí el contacto de Raúl por si ella quería hablar conmigo. Tiene mucha vitalidad a pesar de nuestra sensación de estar dejados de la mano de Dios", dijo Unzué sobre 'Tata', que es como Raúl llama a su hermana. "Cada vez que Juan Carlos me llama me viene de maravilla. Es una persona maravillosa y me anima mucho", apuntaba una cariñosa Cruzi, a lo que seguía Unzué. "Cada vez que acabamos de hablar, soy yo el que se siente más satisfecho. Nos ayudamos entre todos muchísimo".

📻🇪🇸 En España hay casi 4.000 personas diagnosticadas con ELA



🗣️ @RaulRuizBenito: "Tata, ¿ves el espíritu que tiene Unzué? Cuando tú me dices que te quieres morir..."



🗣️ Unzué: "Hay muchas cosas de las que podemos disfrutar a pesar de nuestras limitaciones" pic.twitter.com/oQRUQGqSLG — El Larguero (@ellarguero) October 14, 2021

El espíritu de Unzué, uno de los mayores ejemplos de lucha contra la ELA, también sirve de inspiración para Cruzi. "Tata, ¿ves el espíritu de Juan Carlos? Cuando tú me dices que te quieres morir... ¿por qué me dices eso?", le decía su hermano. "Hay muchas cosas de las que podemos seguir disfrutando a pesar de las limitaciones. Hay que aceptar que la ELA es parte de nuestra vida", acompañaba Unzué ante una emocionada Cruzi.

"Dicen que no se investiga mucho porque no somos muchos. Somos 4.000, habría que discutir si son pocos o muchos. Pero ya que no somos demasiados, supongo que no destrozaríamos los presupuestos", prosiguió Unzué reclamando más ayudas. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los enfermos de ELA es el gran desembolso de dinero que requiere su cuidado. "Mi hermano se gastaba 8.000 euros al mes. Necesitaba tres cuidadores mínimo, fisioterapeutas...", contaba Matallanas. "No tenemos que permitir que haya gente que no quiera seguir adelante por el tema económico", apuntó Unzué. "Vamos a tener que atracar un banco, Tata", le decía Raúl a su hermana.

"Nosotros somos enfermos, necesitamos cuidados sanitarios. Que no nos deriven a servicios sociales, que nos atiendan como un enfermo. Con la diferencia de que no ocupamos una cama de hospital, pero nos tienen que traer esos cuidadores al domicilio", decía Unzué dirigiéndose a los políticos españoles.