El Rubius critica el "turismo de youtubers" en Andorra: "Normalizan ir a casa de un tío a molestarle"

El youtuber El Rubius ha causado de nuevo una polémica después de la creada a principios de año por mudarse al Principado de Andorra, donde se paga menos impuestos que en España. Ahora la controversia llega de la mano de unas declaraciones que el gamer dijo en un directo en Twitch.

Con la atención de sus seguidores, el youtuber criticó el "turismo" que hacen sus fans visitando Andorra para poder verle en su casa. "No sabéis la que se ha liado aquí en Andorra estos días. Como ha sido puente en España, parece que todos los españoles se han venido a Andorra y estaba la ciudad hasta arriba de gente. He escuchado por ahí que muchas personas han venido solo a ver a youtubers. Y muchos padres... Esto es algo que no entiendo. Tú siendo padre, ¿cómo tienes la audacia de llevar a tu hijo a casas de youtubers que ni siquiera te han invitado?", dijo El Rubius, crítico con la situación.

"Si veis a los padres, entiendes todo. Hay niños que salen raros después, porque los padres les educan mal, porque normalizan que esté bien ir a casa de un tío a molestarle y a tocarle al timbre. Y nos ha pasado a un montón de youtubers en este puente, es flipante, es increíble", dijo en Twitch, compartiendo su malestar por la actitud de los padres de algunos de sus seguidores.

"Es que tú imagínate que estás en tu casa, que es tu zona tranquila, de privacidad y viene la gente a tu casa a tocar y a pedir fotos", dijo, aclarando que si se encuentra con fans por la calle o en espacios públicos no tendría problema en atenderles e incluso hacerse fotos con ellos.

Tras estas declaraciones, las redes sociales se han mostrado muy variopintas, dividiéndose entre los que apoyan a El Rubius y los que le critican duramente. "Irónico. El Rubius fue el que puso como excusa que se iba a Andorra para que no le reconocieran en el supermercado, entre otras chorradas que dijo", escribió una usuaria en Twitter. "El Rubius quejándose de que le acosan en Andorra", añadió otro usuario, criticando de forma irónica las declaraciones del youtuber.

¿Pero no decía elRubius que se iba a Andorra porque aquí no podía ir a comprar el pan tranquilo? Madre mía, no se aclara. https://t.co/jhu5HWQlHu — Ken Adam\'s (@andrs_bta) October 14, 2021

Si os vais a Andorra para no para pagar impuestos en vuestro país, lo mínimo que tendríais que saber es que el Principado es como un pueblo donde no te puedes esconder... 🤮https://t.co/V6xuZAMSMZ — La tarambana republicana (@la_tarambana) October 14, 2021

El Rubius quejándose de que le acosan en Andorra pic.twitter.com/bBRL149rGd — AN 🌋 (@AN_Bdn) October 14, 2021