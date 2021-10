Tebas, sobre la Superliga: "¿Hay que pagar más a los jugadores para que en vez de 7 tengan 10 Ferraris?"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participó este lunes en un debate sobre el futuro del fútbol junto con su homólogo portugués Pedro Proença y aseguró que "el concepto de la Superliga está muerto", y se preguntó si "¿hay que pagar más a los jugadores para que en vez de 7 tengan 10 Ferraris?".

En el debate, organizado por la Liga de Portugal, Tebas recalcó que "lo peligroso" es la intención de los grandes clubes de dominar el fútbol. Esta intención, explicó el dirigente español, "va en contra de las ligas nacionales, que son la esencia de la industria". También hizo autocrítica y señaló: "Algo estamos haciendo mal", ya que la mayor parte de los beneficios de la industria del fútbol se van a parar a un elenco de "150 jugadores".

Tanto Tebas como Proença se refirieron a otras ligas de fútbol mucho más modestas con las que, en su opinión, debe regir el principio de solidaridad. "Los jugadores serbios no tienen derechos laborales", afirmó Tebas, mientras que Proença apeló a la solidaridad de las cinco grandes ligas hacia el resto de forma transversal. La clave para que una liga nacional pueda crecer, consideran, está en el control económico y en la venta centralizada de los derechos televisivos. Porque "cuanto más fuertes sean las ligas nacionales, tendrán menos fuga de talentos, o en vez de irse con 19 se irán con 22 años", aseguró Javier Tebas.

Proença, que definió al campeonato luso como una "Liga media" que está en el sexto lugar del ránking UEFA, manifestó su deseo de que la Liga de Portugal esté algún día entre las cinco mejores de Europa, para lo cual cuenta con la ayuda de España.

Tebas dejó claro que la Liga más grande es la inglesa, seguida en segundo y tercer lugar, respectivamente, por la española y la alemana, mientras que Francia e Italia ocupan el cuarto y quinto puestos. La 'Premier League' tiene "un 30% más de cifra de negocio que la española y lo que tenemos es que preocuparnos de si nuestras competiciones son una auténtica competición justa, económica y deportiva", declaró Tebas.

En relación al 'Fair Play Financiero', Tebas aseguró que en el caso de la Liga española esta medida ha provocado que los clubes sean "más competitivos". "Los equipos españoles no están en quiebra y tanto los españoles como los alemanes somos equipos sostenibles económicamente", recalcó. En relación a la situación financiera del Barcelona, Tebas explicó que "tiene ratios de endeudamiento mejor que la media de clubes de Europa". El gran problema, sostuvo, es que "los equipos que juegan en Europa reciben mucho dinero y hacen a las ligas menos competitivas", por lo que apeló a una redistribución del dinero para que se reparta más entre el resto de clubes.

El descanso de los jugadores y el negocio con el fútbol

Aganzo, actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, ha hablado sobre los partidos aplazados de Liga ya que solo queda el 22 y 23 de diciembre libre. "Lo que si estamos de acuerdo es que los jugadores tienen que descansar. Nuestros compañeros tienen que ejercer su trabajo siempre que tengan el descanso suficiente para poder ejercerlo. No queremos ver jugadores que se puedan lesionar, que tengan que viajar muchos kilómetros para poder competir y es un tema de sentido común. No venimos a molestar a nadie es sentido común. Buscaremos en el calendario las fechas màs adecuadas para que puedan descansar tanto en Navidad como a nivel semana para que puedan competir al 100%", ha señalado. "El sindicato tiene claro que la salud de los futbolistas y las futbolistas tiene que estar por encima de todo, del negocio y de todo lo demás. ¿Tenemos que ponernos de acuerdo con LaLiga para buscar el sitio adecuado? Así lo haremos", ha continuado.

Aganzo también se ha referido ante la posibilidad de un Mundial cada dos años: "Tenemos que hacer competiciones dignas y sobre todo respetar a los jugadores son jugadores y no máquinas". Uno de los últimos jugadores en quejarse del calendario fue Courtois, portero del Real Madrid y de la Selección de Bélgica, sobre lo que el presidente de la AFE ha dicho que está de acuerdo. "El fútbol es un deporte a parte de ser un negocio. Tebemos que intentar equilibrarlo. Fútbol y negocio pueden convivir pero tienen que entender que las personas que ejecutan ese deporte son los protagonistas y que tienen que descansar", ha señalado.

En cuanto a la profesionalización del fútbol femenino, Aganzo ha comentado que "no hay acuerdo": "Parece que hay dos estatutos que están presentados al CSD. El CSD dice que solo tiene que haber uno, pero el tiempo sigue. Las afectadas siempre son las mismas. Las circunstancias son más peligrosas de lo que parecen. Las chicas están preparadas para todo porque ya lo hicimos con el convenio colectivo y con la liga profesional y lo que no queremos es llegar a la palabra huelga porque a todo el mundo asusta. Lo más sentarnos sería sentarnos en una mesa, pero nuestras compañeras no pueden estar de la manera que están ahora mismo".