Williams vuelve al RCDE Stadium tras los insultos racistas recibidos en 2020

Iñaki Williams vuelve al RCDE Stadium un año casi dos años después de encararse con un grupo de aficionados del Espanyol. Lo hizo al ser sustituido, cuando caminaba hasta el banquillo, y tras recibir insultos racistas desde la grada. En el minuto 70', al anunciarse el cambio, el delantero se retiró por detrás de la portería y un sector comenzó a hacer la onomatopeya del mono. El propio delantero informó a Iker Muniain, capitán del Athletic y que en ese momento estaba en el campo, que trasladó la denuncia a Sánchez Martínez, aunque este no lo puso en el acta arbitral.

"Me voy un poco triste por el empate, pero, sobre todo, porque he recibido insultos racistas (...) ningún jugador de raza negra o de cualquier raza quiere escuchar. Es algo que está fuera de lugar", aseguró el delantero. Varios meses, La Fiscalía Provincial de Barcelona se querelló por insultos racistas y por delito contra los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas contra los aficionados que insultaron a Iñaki Williams.

El escrito de la Fiscalía

Así relató los hechos el escrito de la Fiscalía: "El jugador del equipo visitante, D. I. W. A., cuya piel es de color negro, al ser sustituido del terreno de juego, recibió de un sector de la grada gritos de menosprecio hacia su persona con la indudable intención de humillarle y lesionar su dignidad por motivos racistas". "Dichas manifestaciones de menosprecio consistieron en reproducir repetidamente el grito "uh, uh, uh, uh", onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos y que, como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para menoscabar la dignidad de futbolistas de raza negra durante el transcurso de un partido de fútbol", añadía el escrito.

Acciones del Espanyol

"El RCD Espanyol de Barcelona reitera, una vez más, su enérgica condena ante cualquier muestra de carácter racista y violento. Nuestra entidad, en sus 119 años de historia, siempre ha abogado por valores estrictamente deportivos como el respeto por el rival, el trabajo y el sacrifico, por encima de cualquier resultado", aseguró el propio club perico tras identificar y expulsar a las personas que profirieron esos gritos. El propio club perico se personó como acusación en el juicio.

Ahora falta por ver cómo será el recibimiento de los aficionados al jugador tras episodios como el ocurrido en Cádiz tras el episodio entre Juan Cala (Cádiz) y Mouctar Diakhaby (Valencia) en el que incluso el entrenador del Valencia, José Bordalás, mandó callar a la grada del Nuevo Mirandilla. "Diakhaby ha trabajado muy bien y en un ambiente hostil y tremendo con todo el campo pitándole ha estado muy bien. Ha estado con un nivel de atención y calma muy bueno. No había motivos para pitarle por lo que ha pasado. Todo eso forma parte del pasado. Son profesionales y no es justo que el estadio le haya pitado. No creo que haya sido justa la actitud con él", apuntó.