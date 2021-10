El pueblo español en el que se ha inventado (dos veces) la Coca-Cola

La Coca-Cola se inventó en Atlanta en 1886 y el creador de su misteriosa (y lucrativa) fórmula fue el farmacéutico John Stith Pemberton. Eso es lo que dice la versión oficial, al menos. Pero también sabemos que, algunos años antes, en 1880, tres amigos del Aielo de Malferit (València) montaron una pequeña fábrica especializada en jarabes, horchatas y destilados que, en cuestión de pocos años, ganó varios de premios y se convirtió en proveedora de la Casa Real. Uno de sus productos era el jarabe de "Nuez de Kola-Coca" y, curiosamente, sus creadores lo pasearon por varias ferias internacionales. Estuvieron en la Exposición Universal de París de 1889 y también en un certamen de bebidas de Philadelphia (EEUU) en 1885. Sí, efectivamente: un año antes del nacimiento oficial de la Coca-Cola.

"Llevo escuchando esa historia desde que era pequeña, pero es que ¡la ha publicado hasta la BBC!", dice Lucía Mompó, una estudiante de ADE con raíces en Aieló de Malferit que decidió pasar a la acción y, más de 130 después, volver a inventar la Coca-Cola en el mismo sitio.

"Malferida es un homenaje a esa historia", explica. "Cuando The Coca-Cola Company quiso vender su producto en España no pudo registrarlo porque ya existía otra bebida con un nombre parecido y casi los mismos ingredientes, Nuez de Kola-Coca, así que tuvieron qu¿e comprar la patente. Pero claro, la gente se fijó en las fechas y en los ingredientes, ató cabos y vio que era prácticamente lo mismo".

Tras la adquisición de la marca por parte de Coca-Cola, en 1953, la fábrica de Aielo convirtió su jarabe en un licor y, a día de hoy, después de varios cambios en la propiedad, sigue operativa bajo el mando de Juan Micó. Pero aunque han nacido en el mismo lugar, Malferida y Kola-Coca son proyectos independientes.

Lucía Mompó, creadora de Malferida. / C. G. CANO

Creada por Mompó en septiembre de 2018, por el momento Malferida solo está disponible en formato botellín y a un precio de 2 euros. Al probarla, no hay duda: recuerda mucho al sabor original de la Coca-Cola. Pero no contiene azúcar (usa estevia como edulcorante) y tiene el plus de "estar hecha en Valencia".

¿Regreso al origen?

No es el primer refresco de cola que llega al mercado como alternativa a la bebida carbonatada más famosa del mundo, claro. Más allá de la Pepsi, de La Casera Cola y de los refrescos de marca blanca, en España han surgido Korrikolari, Alter Cola, Frixen Cola y Gali Cola. Pero, frente a todas ellas, Malferida es la primera que procede del pueblo en el que (supuestamente) empezó todo.

La empresa, además, no deja de crecer. "Tenemos tres canales de venta: hostelería, comercio on line y el retail (supermercados)", señala Mompó. "Ya estamos en los Carrefour de la Comunitat Valenciana y también en los Aldi de toda España. Empezó como algo muy pequeño y sin recursos, pero la gente no sha ido conociendo y hemos multiplicado las ventas. El primer año fue el primer año y el segundo fue el del coronavirus... pero ahora tenemos un acuerdo con Aldi".