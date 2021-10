"Se me ha cortado el rollo": la espantada casi a la carrera en 'First Dates' tras una cita para olvidar

El programa de Cuatro 'First Dates' sigue dejando momentazos televisivos día tras día. Un ejemplo es lo que pasó en una de las citas retransmitidas más recientemente, entre Aday y Carlos Javier, un maquillador y gogó madrileño y un estudiante de trabajo social respectivamente. A priori, como cada cita que se muestra, se hace entendiendo que son dos perfiles de personas compatibles, que podrían formar pareja y que podría existir una química entre ambas al conocerse. La primera toma de contacto prometía, diciéndole Carlos Javier a Aday que le gustaba físicamente y que era un punto a favor el hecho de que fueran de Canarias. Sin embargo, poco a poco esos puntos de encuentro irían distanciándose.

A medida que avanzaba la conversación irían encontrando temas en los que no estaban tan de acuerdo, como el feminismo, su futuro u otro punto que terminaría de dinamitar la cita, la masculinidad. La solución para ambos, irse rápidamente tras recibir la cuenta, dejando con cara de sorpresa a las camareras y a Lydia Torrent, que exclamaba: "¡Uy, cuánta prisa tenéis por salir! ¿Qué pasa, que no os ha gustado estar el uno con el otro y al otro con el uno?".

Las etiquetas fue uno de los puntos de fricción. "En el momento que dejen de existir, todo será un caos", decía Aday inicialmente. "Somos femeninos, nos gusta ponernos ropa de mujer... por etiquetarlo", decía posteriormente en la cita, algo que no gustó a su acompañante: "Creo que etiquetar es un poco peligroso. Etiquetarse como ropa de hombre o de mujer es absurdo, la ropa no tiene género". "¿Qué es para ti ser un hombre?" o "¿Qué piensas del feminismo?" fueron otras de las preguntas en las que hubo más discusión que coqueteo.

Las explicaciones de ambos tras la fatídica cita

Al principio ninguno respondía, tras preguntar Torrent, y esta aseguraba: "Bueno, chicos, un placer, que vaya bien. Os veo un poco cabizbajos y eso me preocupa". "Se va como una bala", añaden las camareras. Posteriormente, llegaba el momento de la decisión final, cuando sí explicarían sus razones de la espantada.

"Estuvo bien la conversación que tuvimos en la cena, pero se me ha cortado el rollo porque me gustan los chicos masculinos, era lo que venía buscando. Por eso no me salía extender la conversación, porque estaba como cortado por ese aspecto", señala Aday como principal argumento. A lo cual apunta Carlos Javier: "Te entiendo, a mí me ha pasado un poco lo mismo".

¿Tendrían una segunda cita? "No, porque no me ha atraído físicamente, no era lo que buscaba, y la conversación tampoco es que me haya transmitido algo como para querer volver a verle", afirma Aday. Y así terminaba una cena para olvidar.