Una mujer se hace viral en Halloween al disfrazarse del 'Ever Given', el buque que atascó el Canal de Suez

Lauren Hunter, una vecina de la ciudad de Edmonton, en Canadá, se ha hecho viral este Halloween después de disfrazarse del buque 'Ever Given'. La embarcación quedó atrapada en el Canal de Suez en marzo de este año y provocó un bloqueo de una semana que no permitía el acceso del resto de buques.

El cierre del Canal supuso grandes pérdidas para el transporte marítimo mundial y se hizo eco en todo el planeta, que siguió minuto a minuto las maniobras de desbloqueo por parte de las autoridades pertinentes.

Sin embargo, Hunter ha hecho una pequeña modificación al buque y lo ha bautizado como 'Everstuck', que quiere decir "siempre atascado" en inglés. En definitiva, no cabe duda que la canadiense se ha hecho con el disfraz más original y "terrorífico" de este año.