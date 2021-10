Dabiz Muñoz: "Soy 51% del Atleti y 49% del Rayo, aunque Cristina diga que es al revés"

El cocinero Dabiz Muñoz, uno de los mejores chefs del mundo, no solo acostumbra a hablar de cocina. En una entrevista en la Cadena Ser, el dueño de DiverXo, entre otros restaurantes, también se ha querido mojar sobre el mundo del deporte.

A raíz de un parecido con Luis Enrique a la hora de hablar, Muñoz ha hablado sobre el seleccionador nacional. "Luis Enrique era uno de mis ídolos cuando era pequeño y jugaba al fútbol", dijo el cocinero, que llegó a jugar en 2ªB con el filial del Atlético de Madrid. "Hubo una época en la que me afeitaba la cabeza al cero porque era cuando Luis Enrique lo hacía".

Pero no solo el asturiano era uno de los referentes del chef. "También me gustaba Figo, me gustaba Romario", afirmó Muñoz, que también explicó cuáles son sus colores. "Yo nací en una familia de madridistas. Mi abuela trabajaba en la lavandería del Santiago Bernabéu, mi abuelo era acomodador en el estadio... Literalmente nací con carnet de socio del Real Madrid y con toda la ropa del equipo".

Sin embargo, Muñoz admite que su sangre no es blanca. "Cuando me hice mayor, creo que por rebeldía, me hice del Atleti. Cuando jugaba en el Atleti iba con mi padre y con mi hermano a ver los partidos del Real Madrid porque éramos socios y era nuestro momento del fin de semana. Pero al fin de semana siguiente iba a ver los partidos del Atleti porque también era socio".

Y, pese a ello, también hay otro equipo en su corazón. "Voy a decir esto y Cristina se va a enfadar. Soy 51% del Atleti y 49% del Rayo. Ella dice que es al revés, pero yo digo que no", sostuvo Dabiz Muñoz, que todavía no se deja conquistar del todo por el equipo de su esposa, Cristina Pedroche, seguidora confesa del Rayo Vallecano.