"Tienen un arroz con bogavante de locos": el restaurante de barrio del que David Muñoz nunca había hablado

David Muñoz, reconocido recientemente como The Best Chef, es también un disfrutón confeso al que le encanta frecuentar restaurantes y, durante sus viajes al continente asiático, también los puestos de comida callejera. "Me apasiona cocinar, pero me encanta comer", señala en una entrevista concedida a la Cadena SER. "Si tuviera que elegir entre comer y cocinar, me quedaría con comer".

El último restaurante en el que ha gozado de su faceta de comensal ha sido uno de Londres: Gymkhana. "Me gusta muchisísimo. Para mí es el mejor restaurante indio del mundo, incluyendo la propia India. Alta cocina india ligeramente renovada".

Pero Muñoz también es un gran conocedor de la restauración española y, ahora que acaba de abrir su primer restaurante en Cataluña (Goxo), recuerda que Barcelona, donde "no dejan de pasar cosas", siempre ha sido uno de sus grandes referentes. Al preguntarle por restaurantes concretos, de hecho, no escatima: "¡Me gustan muchos! Gresca, Alkimia, Koy Shunka, Bardeni, el de los hemanos Torres"...

Dónde celebra su cumpleaños

Para la celebración de su próximo cumpleaños, además, ya tiene una ruta de fin de semana planeada y visitará dos restaurantes en días consecutivos: Lera, especializado en caza; y el Asador Etxebarri, considerado como el tercer mejor restaurante del mundo por la lista 50 Best. "¡Me encantan!", dice.

Durante su infancia y adolescencia, sin embargo, siempre le pedía a sus padres que le llevasen al mismo restaurante: el madrileño Viridiana, del chef Abraham García, en el que años después acabó trabajando, y al que siempre cita como referencia.

"Hay mucha gente que me inspira. Sigo aprendiendo muchísimo de mis compañeros, dentro y fuera de España. Pero si hay un sitio que me ha marcado como cocinero, toda mi carrera, no solo al principio, porque hay conclusiones conceptuales que todavía tengo presentes, es Viridiana. Abraham es un tío reconocido, pero no lo suficiente. Creo que realmente es un genio de su época. ¡Lo digo de verdad! No es una cuestión de cariño, que yo amo a Abraham.... Cuantos más años pasan, más claro lo tengo", dice convencido.

Un sitio de barrio excepcional

Pero aunque David Muñoz es un gran conocedor de los restaurantes de alta cocina, en los que el precio medio suele requerir cierta inversión, también disfruta de los pequeños tesoros gastronómicos que, a veces, encuentra en lugares asequibles.

"Te voy a hablar de uno que está superescondido", dice en la entrevista concedida a Play Gastro. "Es el sitio al que, cuando era pequeño, mis padres me llevaban cuando había alguna celebración, y al que seguimos yendo a día de hoy. Se llama Bar La Paloma II, está en Marqués de Corbera, en La Elipa, y es un sitio de barrio, pero en el que tienen un arroz con bogavante de locos. ¡Me encanta el sitio!".