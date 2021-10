Así serán los dos nuevos restaurantes que el chef David Muñoz planea abrir en Madrid en los próximos meses

David Muñoz es el chef del único restaurante de Madrid con tres estrellas Michelin, pero ni siquiera ese enorme reconocimiento iba a impedir su cierre: "Llevaba años pensando cuál sería el último servicio de Diverxo, pero la pandemia me ha hecho ver que tengo ganas de otras cosas y ahora, de hecho, estamos buscando local para cambiar de ubicación en 2023".

En una entrevista concedida a Play Gastro, el chef asegura que el hecho de estar cocinando "otras cosas" le hace volver a Diverxo y Streetxo "con más ganas".

Pero no solo eso: el cierre de su restaurante de Londres se está viendo compensado por el éxito de su servicio de comida a domicilio, la apertura de un local en Barcelona y también de otros dos proyectos que inaugurará en breve, y de los que ha ofrecido detalles, en exclusiva, durante la entrevista de la Cadena SER.

De la necesidad, virtud

"Empezamos con Goxo por necesidad", explica. "Al principio, durante la pandemia, fue un delivery solo en Madrid, y luego lo llevamos a Barcelona. El concepto fue un superéxito desde el principio, así que el siguiente paso fue abrir un local de alta cocina, pero con estética de fast food".

"El local está llenísimo. Damos solo los cubiertos que somos capaces de dar porque estoy obsesionado con mantener la calidad de todo lo que hacemos. Si miras las redes, de hecho, la gente se queja de que no hay sitio, de que hay mucha cola... El concepto es tan revolucionario y está funcionando tan bien no porque la comida esté muy buena, que lo está, sino porque es una forma nueva de entender el fast food. Tiene el sello XO y me está divirtiendo mucho. Pero es que además tiene mucho margen de crecimiento y de mejora", señala en la entrevista.

"Echaba de menos cocinar otras cosas"

El chef madrileño, que durante la pandemia empezó a compartir todo tipo de recetas caseras a través de Instagram, reconoce que el cambio de circunstancia le ayudó a comprender que echaba de menos cocinar otras cosas.

"Yo me siento un cocinero total, capaz de cocinar cualquier cosa. Evidentemente no lo sé todo. Por eso me gusta aprender algo nuevo cada día. De compañeros, de mis viajes, de otras culturas, de la mía propia... Ahora no descarto abrir cualquier otro restaurante que me divierta. Uno de paellas, una pollería, uno de brasas"...

La creación de Goxo motivó además la apertura de un food truck situado en la zona de Nuevos Ministerios (Madrid) en el que vende los perritos calientes. Pero el chef está a punto de seguir diversificando su oferta en la capital.

Pasta y hamburguesas 'XO'

"Esto no se lo he dicho a nadie, pero en noviembre vamos a montar un sitio nuevo de hamburguesas XO. El food truck del perrito lo tenemos en la parte de El Corte Inglés de la calle Orense, y este lo vamos a hacer en la parte del párking, donde ponen siempre un mercado de Navidad. Un food truck de postres y cócteles, y al lado otro de hamburguesas".

En los últimos días, sin embargo, el chef también ha compartido una enigmática imagen en sus redes sociales que, aparentemente, podría ser el nombre de un nuevo restaurante: RavioXo.

"Eso es otra cosa más, una cosa muy loca. Aún no lo tengo claro porque conceptualmente podría haberlo hecho menos complicado y habría salido bien, pero aún estoy aprendiendo qué es", explica. "El nombre es juego de palabras entre rabioso, ravioli... La idea es despojar a la pasta de cualquier atributo conocido en cualquier cultura. Pero cuando hablamos de pasta no solo pensamos en pasta italiana. Para mí tiene mucho que ver también con el mundo dumpling y dim sum".