El polémico gesto de Johnson al acudir a la cumbre del clima: vuela en jet privado para evitar 5 horas de tren

La COP26 (Conferencia de las Partes), que arrancó el pasado domingo, ha centrado los focos de la actualidad internacional y miles de ciudadanos por todo el mundo confían en que esta reunión sea la definitiva para pasar a la acción frente al cambio climático. Sin embargo, la forma en la que los líderes mundiales han acudido al evento para ponerse de acuerdo en reducir las emisiones no ha estado exenta de polémica.

El que mayor críticas ha recibido ha sido Boris Johnson. El primer ministro británico viajará desde Glasgow hasta Londres este martes cuando finalice la cumbre del clima COP26. La distancia entre ambas capitales es ligeramente superior a los 600 kilómetros y el tiempo que tarda el tren que las conecta es de aproximadamente 4 horas y 45 minutos. Sin embargo, desde Downing Street han defendido la decisión.

"Significativas limitaciones de tiempo"

Un portavoz del gobierno británico confirmó que el dirigente conservador se desplazará en su avión privado y subrayó que se trata de un modelo muy eficiente. Aseguró que el jet usa una mezcla especial de combustible "sostenible" y apunta que es uno de los aviones más eficientes de su tamaño, además de que el Gobierno también compensará las emisiones emitidas, aunque no especificó de qué manera.

"Nuestro enfoque para abordar el cambio climático es recurrir a la tecnología para no tener que cambiar cómo usamos los medios de transporte", como los coches eléctricos, afirmó. Preguntado por los periodistas por qué no podía usar el tren, la fuente señaló que se trata de gestionar "significativas limitaciones de tiempo" en la agenda del jefe de Gobierno, que este martes instó a los países aumentar los esfuerzos para reducir sus emisiones de carbono en 2030 al inaugurar la COP26.

Biden, Bezos o el príncipe Carlos también en el foco

Además de Johnson, el resto de líderes mundiales y personalidades que han acudido al evento también han sido criticados por su forma de transportarse hasta Glasgow. Según señala el DailyMail, un total de 400 jet privados se han utilizado para acudir a la cumbre, la cual, entre otras medidas, estudiará reducir el número de vuelos comerciales diarios debido a su gran impacto en el medio ambiente.

Biden llega a la #COP26, la cumbre ambientalista del Cambio Climático en una caravana de 85 vehículos que se mueven gracias a combustibles fósiles. 🤣



pic.twitter.com/vRYHxwAohj — Christian Camacho (@ccamacho88) November 1, 2021

El Gulf Stream -valorado en 60 millones de euros- de Jeff Bezos ha encabezado el desfile de aviones, seguido del príncipe Carlos, quien habría acudido en un jet MOD, a pesar de que la realeza británica realizó una campaña en la que aseguraba que utilizaría combustible de avión sostenible siempre que fuese posible.

Por último, Joe Biden decidió desplazarse a la cumbre con una flota de cuatro aviones, el helicóptero Marine One y una enorme caravana que incluye The Beast y numerosos vehículos SUV. Según 'Business Insider', operar el avión Air Force One, utilizado por el demócrata, cuesta más de 200.000 dólares la hora.