"No deberíais consentirlo": las redes piden la expulsión de Verónica Forqué tras un nuevo enfrentamiento

Verónica Forqué es la villana principal de Masterchef Celebrity 6. Desde que se pusiera por primera vez el delantal del concurso, la actriz ha protagonizado varios desencuentros con algunos de los compañeros y compañeras que no han pasado por alto las redes sociales. Principalmente durante las pruebas de exteriores, donde ha discutido con otros aspirantes como Samantha Hudson, Eduardo Navarrete, David Bustamante y, sobre todo, Belén López.

En esta ocasión, Verónica Forqué ha vuelto a cargar contra la también actriz durante la prueba de exteriores que se ha celebrado en el Parque de El Retiro de Madrid. Concretamente durante la elaboración del menú mexicano que posteriormente compartirían con todas aquellas personas que se encontraban en el famoso parque madrileño. Y es que, en cuanto Belén López sugirió al resto de compañeros echarle mantequilla al arroz para que este no se quedara pastoso, Verónica Forqué le decía que no era así y comenzaba la trifulca: "No, la mantequilla hay que echársela al final".

Nuevo enfrentamiento entre Verónica Forqué y Belén López

Después de que Belén López insistiera una vez más en que era el mejor momento para echar la mantequilla sobre el arroz, Verónica Forqué cargaba contra ella y le volvía a decir que no era el momento porque estaba sin cocer. Un comentario que no gustaba nada a la también actriz, que le recriminaba que estuviera demasiado nerviosa. Esto provocaba el enfado de Verónica Forqué, quien le decía a su compañera que estaba siendo demasiado pesada.

Pero la cosa no quedaba ahí. Varios minutos más tarde, y después de que Verónica Forqué sugiriera echarle comino a la receta, Belén López le explicaba que el plato no llevaba ese ingrediente. Una respuesta que volvía enfadar a Forqué, quien le pedía que se callase: "¿Te quieres callar?". Dado que ya le había mandado callar en varias ocasiones, López le pidió explicaciones, a lo que Forqué le contestó asegurando que lo hace porque es "muy prepotente".

Verónica Forqué carga contra Belén López: "Te crees que eres la ama"

Unas palabras que le hacían daño a Belén López, quien lamentaba los cambios de humor de su compañera cada vez que tocaba cocinar en exteriores. Sin embargo, Verónica Forqué opinó que la que cambiaba durante la prueba era ella: "Tú, que te crees que eres la ama". Después de que Belén López terminara resoplando porque no aguantaba más la situación, Verónica Forqué le recriminó su comportamiento y le pidió que no lo volviera a hacer: "¿Por qué resoplas? No resoples que es de muy mala educación, pareces Victoria Abril o Terelu".

- ¿Lo mejor del partido?

- Belén, el chocolate de Belén

- ¿Lo menos bueno?

- Belén, que tiene muy mala...

- ¿El arbitro?

- No está#MCCelebrity pic.twitter.com/qI585EHkXM — MasterChef (@MasterChef_es) November 1, 2021

El tercer y último encontronazo de la noche se produjo cuando Belén López le pidió la máxima de las precauciones a su compañera para que no tirara el producto al suelo: "Cuidado con eso, no lo vayas a tirar". Un comentario que volvía a cabrear a Verónica Forqué, quien cargaba por tercera vez contra su compañera: "Belén, por favor, no soy gilipollas, No lo voy a tirar, tira tú algo y déjame en paz". A pesar de que tanto Belén López como Iván Sánchez le pidieron que se calmara, la actriz decidió seguir cargando contra su compañera: "No, cálmate tú que estás todo el tiempo diciendo lo que tengo que hacer". Un comportamiento que no han pasado por alto las redes sociales, donde han vuelto una semana más a pedir una expulsión disciplinaria para la actriz.