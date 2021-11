Junto al de Kylian Mbbapé, que este verano mostró su interés por salir del PSG y fichar por el Real Madrid, el nombre de Erling Haaland es el más cotizado del presente futbolístico.

El delantero noruego ha atraído la atención de todos los poderosos por su inminente físico, su poderío en el área y, sobre todo, su gol. La eliminación -teórica- de rivales como el Barcelona, sumergido en una grave crisis económica, o el Bayern, que parece querer seguir apostando por Lewandowski, hace soñar a los aficionados del Real Madrid. Los blancos llegaron a ofrecer este verano 180 millones por Mbappé que no gastaron y que no gastarán en él, que si llega este verano será libre. Sin embargo, los salarios de ambas estrellas pueden hacer temblar la sostenibilidad económica.

El agente de Toni Kroos, Volker Struth, ha calculado para el diario alemán Bild cuánto costaría la contratación del tanque noruego. Un movimiento que, ha asegurado, "se llevará a cabo en 2022". "Haaland tiene una cláusula de liberación. El paquete completo con salario por cinco años y comisiones para el agente probablemente estará en la frontera de los 250 a 300 millones de euros", ha explicado Struth.

Eso sí, ha considerado que la decisión de Haaland no estará directamente relacionada con el dinero, ya que, en su opinión, "un diez por cientro más o menos no le guiará".

Además, ha advertido de que el Bayern no fichará al delantero: "Incluso si el Bayern de Múnich tuviera el dinero, no lo haría. Se desataría el infierno si un jugador en Alemania ganara 50 millones".

Rummenigge no ve viable el fichaje para el Bayern

El expresidente de la junta directiva del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, opinó esta semana que no deberían plantearse su contratación. “Lewandowski y Haaland en un equipo creo que sería una tontería, no funciona. Desde la época de Louis van Gaal, el éxito del Bayern se ha basado en un 4-2-3-1, con dos extremos y un delantero. Haaland y Lewandowski no pueden actuar juntos en este sistema y no se renuncia a un sistema de juego que ha marcado la década más exitosa de la historia del club por un solo jugador", explicó.

Además, indicó que había hablado con el CEO del Dortmund: “Hace poco tomé un café con Hans-Joachim Watzke en Múnich. Me dijo que era muy optimista de que Haaland seguiría jugando en el Borussia Dortmund la próxima temporada".