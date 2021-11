"Laporta es esclavo de unas palabras que ha pronunciado": la peligrosa promesa del presidente del Barça a Xavi

La 'Barra Libre' de 'SER Deportivos' ha analizado la llegada de Xavi al Barcelona, así como sus palabras en la presentación como nuevo entrenador del club azulgrana. A Antón Meana, Antonio Romero, Jordi Martí y Miguel Martín Talavera, fijos en este debate conducido por Francisco José Delgado, se ha sumado Lluís Flaquer.

La llegada de Xavi

Lluís Flaquer: "Xavi es el clic que necesitaba el Barça. Hoy es un día de ilusión. Hace semanas decía que la primera decisión que tiene que tomar Xavi es la de recuperar la cultura del día a día y trabajo. Habrá que ver cómo se entrena. Por muy bien que plantees la teoría luego está la práctica. El reto de Laporta es demostrarle a Xavi la confianza que no ha tenido en ningún momento con Koeman. Laporta es esclavo de unas palabras que ha pronunciado que ha dicho que cuando más se tuerzan las cosas más apoyo tendrá Xavi del presidente".

"Nadie piensa que con Xavi se vaya a ganar la Liga. El Barça estaba en caída libre. La gente pedía al Barça que fuera más reconocible y Xavi le va a dar ese sello".

Antonio Romero: "Xavi ha estado estelar. Me vais a explicar porque ha repetido tantas veces lo de la disciplina y las normas. A lo mejor tiene información... Cuando lo repites tantas veces tienes información de que esas normas no han existido en este vestuario del Barcelona. En ¿Qué momento Laporta ha dejado de pensar que Xavi ha dejado de ser un entrenador que está verde incluso para el filial a darle las llaves del club?"

"Creo que el fichaje de Xavi no significa que el Barcelona recorte puntos al Real Madrid, que le saca diez".

"Jordi ha dado en la clave. En esto de las normas, por ejemplo, Xavi le va a decir a Piqué que qué pinta en un mundial de globos a las dos de la mañana entrenando el día siguiente o presentando en Madrid un torneo de tenis cuando entrena al día siguiente. ¿Xavi le va a decir eso? ¿Piqué le va a hacer caso? Yo lo quiero ver eso. No he escuchado a Ancelotti decir públicamente que el vestuario del Madrid es un despelote como sí lo ha dicho hoy Xavi".

Jordi Martí: "Xavi ha verbalizado el sé cómo entrenan. Y luego hay otro pasaje de su intervención en el que dice que vengo con un idea y exigencia de entrenar a tope el tiempo que haya falta. ¡Ojo!".

"La hinchada ve en Xavi el punto de inflexión que en su momento supusieron Cruyff y Guardiola. Veo miedo en el Madrid. Noto cierto nerviosismo. Ahora la tarea es ingente. A Xavi también le tocará la evolución del estilo al mismo modo que lo hicieron Cruyff y Guardiola. Ese es su gran reto. Él está perfectamente capacitado para ello. Y luego asumir la responsabilidad y poner el interés del club por encima de todo. También tendrá que hablar con las vacas sagradas".

"Entre Xavi y el Barça, los dos hemos conseguido rescindir el contrato. Esto es blanco y en botella".

Miguel Martín Talavera: "¿El día que se veían los brotes verdes y ganaban, esos días se entrenaba y luego ya se dejó de entrenar? El año pasado estuvo enganchado prácticamente con la posibilidad de ganar la Liga y entonces ¿ahí se entrenaba y ahora no? Esto es tan viejo como el hilo negro. Cuando las cosas van mal es por muchas cuestiones. Cuando dices que pierdes es porque no entrenas y cuando ganas es porque lo haces muy bien... Hay un problema de fondo y es que la plantilla ha perdido calidad, efectiva, hay lesiones, el club es una ruina, la gestión ha sido deficiente, todo lo que queráis. Pero decir que Xavi va a poner a entrenar hora y media o dos horas a los jugadores y ya van a ir como un tiro... no es serio".

"Xavi ha dejado claro que esto es un proyecto para medio y largo plazo".

Antón Meana: "Tenéis un problema mayor, pero el 20 de noviembre hay un partido contra el Espanyol, luego contra el Benfica y luego Villarreal. Está muy bien la puesta en escena y el sentimiento del hincha, pero el Barça vuelve a jugar y no es que se retira y va a dar charlas... El Barça vuelve a jugar al fútbol y Xavi tiene un problema mayúsculo. Es un riesgo enorme decir que él trae el éxito".

"Me lleva un mensaje que dicen que están dejando a Xavi como que están dejándole como el típico novillero que tiene que pagar para torear. No es justo que dejen así a Xavi, que expliquen que han hecho en esta negociación. Si Florentino Pérez va a Qatar a fichar a Zidane y está una semana por no pagar cinco millones de euros, montáis una... El Barça ha rateado cinco millones".

El empate del Atlético de Madrid

Antonio Romero: "A mi me dio la sensación de que el Atlético de Madrid dio dos pasos atrás. Creo que el Cholo manda dar un paso atrás".

Miguel Martín Talavera: "Tenéis un discurso a medida igual que tenéis que el Atlético es un equipo defensivo y duro. El Valencia no tiene ni una ocasión. Le meten el segundo en un contrataque muy mal hecho. Los jugadores cuando salen no salen con la ilusión que hay que salir. Simeone se equivoca en decir que es culpa suya, cualquiera que analice un partido de ayer es una cosa de jugadores, no puedes defender tan mal".

"El Atlético de Madrid jugó muy bien al fútbol en Mestalla donde otros equipos sufrieron bastante".

"Es un problema del planteamiento, de la defensa, de los jugadores. Lo dije anoche. Cuando se gana y se pierde hay un porcentaje que es del entrenador. Con Gabi y con Tiago el equipo no solo gana 1-3, gana 1-4 y lo que quiera. Lo de Kondogbia es un error".

Lluís Flaquer: "Simeone se equivoca echando el equipo para atrás, el problema es que sigue fiándose de una defensa que no es la misma a la de hace unos años, ya no es tan fiable".

Jordi Martí: "Son 19 los goles que ha encajado en los últimos 16 partidos. Oblak da la sensación de que no es un portero milagroso como antes. No salva los mismos puntos".