"He visto a gente mirar mi carrito con envidia": locura con la campaña de juguetes en el supermercado

"Hemos montado un operativo especial: mis suegros se han ido al Aldi se Sant Celoni y nosotros al de Cardedeu. Cuando hemos llegado, 15 minutos antes de que abrieran, ya había seis personas en la puerta. Y cuando han abierto, a las 9:00, teníamos detrás a más de 30. Pero como el lunes ya estuvimos marcando en el catálogo qué juguetes queríamos, llevábamos una lista y nos comunicábamos con ellos por teléfono. Al final me he gastado 200 euros y he visto gente que miraba mi carrito con envidia porque lo llevábamos petado".

Jorge, 46 años, ha sido muy previsor. El año pasado ya observó que Aldi mimaba la oferta juguetera y, consciente de lo que podía pasar, ha diseñado una estrategia... y ha funcionado. Algo así como la antítesis del personaje que Arnold Schwarzenegger interpretó en la película Un padre en apuros, mostrando la desesperación un hombre que no consigue el juguete ansiado por su hijo.

"Yo he comprado un tabla curva para hacer equilibrios y también una cama tipi para que suba el niño suba solo. Pero ya no quedaban torres de aprendizaje ni estanterías. Son juguetes de madera con espíritu Montessori y a mitad de precio", explica por teléfono.

Concepto, material y precio

Su testimonio ilustra a la perfección que Aldi ha conseguido convencer a miles de padres españoles apostando por juguetes que combinan un buen concepto, un buen material y un buen precio. No en vano, la cadena alemana de supermercados se ha convertido en trending topic este miércoles.

"Hoy traían juguetes muy chulos al Aldi. He ido a primera hora. He pasado miedo.. ¿Os acordáis al principio de la pandemia cuando la gente arrasaba con el papel higiénico como si jamás fueran a poder comprarlo de nuevo? Pues esta vez peor, pero con juguetes", señalaba una usuaria de Twitter.

"Acabo de vivir la experiencia más adrenalínica de los últimos años. Comprar juguetes en Aldi a primera hora. Nada a envidiar a la señora de las rebajas de El Corte Inglés. Los juguetes de +3 se iban agotando por segundos", decía otro.

Un fenómeno viral

Según un comunicado difundido por Aldi, en sus puntos de venta hay "más de 450 propuestas que fomentan el juego libre y el juego simbólico, un 15% más respecto al año pasado, y un 35% de novedades este año respecto a 2020", siendo los juguetes de madera "una de las categorías estrella, con más de 150 referencias". Más del 60% de sus juguetes, además, tienen un precio igual o inferior a los 10 euros.

"El fenómeno es parecido al de la panificadora o la thermomix del Lidl", asegura Jorge. "Los trabajadores ya lo sabían y se descojonaban. Nos ayudaban a encontrar los juguetes... En la cola, de hecho, solo había una persona que había ido a por comida. Llevaba un melón y un litro de leche. Pobre hombre".

Una tendencia en auge

El Informe sobre la Compra de Juguetes en España, elaborado por Aldi, la compra de juguetes en el supermercado se ha convertido en una nueva opción que se consolida año tras año, sobre todo entre padres y madres de menos de 40 años) y con niños de hasta 9 años porque consideran que el precio es más económico (51%) y que la compra resulta más fácil (46%).

En cuanto a la tipología de juguetes favorita entre los compradores, destacan los juegos de mesa (57%), las manualidades (41%), los artículos de papelería (40%), los juguetes simbólicos —muñecas o cocinitas— (36%) y los juguetes de vehículos y construcción (32%), entre otros.

