Miguel Bosé: ''Los Dominguín eran una mafia y yo era el heredero"

Dice Miguel Bosé que podía pasar entre 12 y 14 horas sin comer ni dormir, solo escribiendo. "El libro te atrapa", dice el cantante en una entrevista en la Cadena SER. Fue su amigo, el escritor colombiano Juan Esteban Constaín quien le incitó a plasmar en un libro, El hijo del capitán Trueno, sus memorias de infancia y adolescencia. 800 páginas en las que relata frustraciones, amor, traumas y una parte de la historia de España que le tocó vivir como hijo del clan Dominguín.

“Esta obra me pacífico mucho. El hecho de que fluyera tan rápidamente era porque quería salir. Quería volar. Se ha dicho mucho de mí, pero nadie sabía qué había sido de Miguel, Miguelón, Miguelito. Lo que soy y por qué soy lo que soy”, explica.

Este libro, puntualiza, "no es un ajuste de cuentas, sino un ejercicio de entender". "Lo he perdonado, aunque tampoco había que hacerlo, porque luego uno crece y hace cosas peores. Al final esa genética se traslada y se multiplica y entendí que lo que tanto me había dolido de él yo lo estaba repitiendo", reflexiona Bosé, tan contestado actualmente por su posición frente a la Covid-19.

En sus palabras, Bosé relata que siempre se sintió fuera de lugar en su familia. "No cumplía con ninguno de los requisitos que debía tener el heredero del clan Dominguín", cuenta.

"Era como una mafia y yo tenía que heredar aquello: saber disparar, no tener empatía, que no le importe cargarse a quien fuera o meter en un bloque de cemento a los amigos. Eso tiene que tener el hijo heredero del jefe de la mafia y yo no tenía nada de eso".

El título de este libro, que edita España, alude a la canción del mismo nombre que lanzó hace 20 años, a la decepción impresa en los ojos de su padre que marcó su infancia y adolescencia. "No reunía las condiciones que buscaba en un heredero: machote, cazador, rudo. Yo era de vena más lombarda, sensible, y leía mucho", rememora. "El problema que tenía Miguelito fue sobrevivir a diario a esos dos monstruos que tanta sombra y tanto eclipse causaban".

Su sexualidad siempre fue un problema en casa. "Lucía, el niño va a ser maricón", cuenta en el libro que un día le espetó el torero a su esposa, unas "dudas y sospechas" que intentó mitigar llevándoselo con solo 10 años de safari a Mozambique y allí, además de contraer el paludismo, intentó que lo "iniciase en la hombría" una chica de 16 años. De aquel viaje, que terminó desencadenando la separación de sus progenitores, cuenta ahora que en el fondo fue "liberador". "Para qué pelear más", se dijo al considerar que Dominguín, sobre el que proyectó una imagen temible, había perdido toda esperanza en él.

Un día pilló a su padre mirándolo embelesado y le confesó que se había equivocado con él. "Es que me parece imposible que alguien de mi familia haya sido algo sin haberme pedido jamás nada y tú nunca me pediste nada", le soltó. A partir de entonces inició una carrera por "recuperar el tiempo" perdido juntos.

También hay espacio para albergar las relaciones que tuvo con varios artistas de la época, sobre todo cono Salvador Dalí, Visconti, Claudia Cardinale, Ava Gardner Pablo Picasso. “Picasso para mí fue el padre, el abuelo y, sobre todo, la persona que me daba atención. Pablo se vengó de su familia que le fulminó. No solo con la herencia, que no dejó testamento. También con la serie de las Meninas que la hizo en un acrílico plástico que acababa de salir. Él decía: ya verás cuando estén en el salón, en una casa y se caiga en pedazos. Él sabía que esa pintura se despegaba del lienzo. Había que tratar el lienzo antes para que se adhiriera. Y él no lo trataba. Sabía que todo eso se iba a caer, que iba a ser irrestaurable y se partía de risa, risa y del gusto. Esa fue su venganza”

El libro acaba en 1977, cuando despega su carrera musical. Es el momento de su icónico debut en el Florida Park de Madrid, episodio a partir del cual tomará el relevo de su relato vital y profesional la serie de televisión que comenzará a rodarse. Un relato que también es una reivindicación de las mujeres, sobre todo de su madre.

“Italia es un matriarcado. España es un patriarcado en el que esa alargada sombra del franquismo sigue ahí. Hay una fuerte herencia del franquismo en este país. Una herencia no declarada que es mucho más grande de lo que la gente se piensa. A pesar de la transición, a pesar de la democracia, a pesar de la diversidad de partidos… El franquismo tiene una sombra alargada que se mezcla en muchos más ámbitos que los que la gente piensa. Y yo, que lo he vivido, lo huelo y lo veo. No se esconde además. Una parte de esa España que nos tocó vivir, una España acomplejada, apocada, temerosa con poca voluntad de querer progresar, sigue ahí y hay que tener cuidado, mucho cuidado porque puede resucitar”, explica.