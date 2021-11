Alemania 1974: la última vez que la selección española se quedó sin ir a un Mundial

La selección española tiene ante Grecia y Suecia dos finales para clasificarse al Mundial de Catar 2022. Una cita extraña por la fecha, puesto que tendrá que cortar la competición de clubes para celebrarse en mitad de la temporada, pero que sin lugar a dudas, nadie se querrá perder.

El combinado de Luis Enrique, encasillado en el segundo grupo del clasificatorio, tiene todavía opciones reales de pasar como primero de grupo y coger el vuelo directo a Catar. Sin embargo, ser segundo le obligaría a disputar en marzo una repesca en forma de dos partidos decisivos. En el peor de los casos y si se obtiene un mal resultado ante Grecia y Suecia, España tiene opciones de quedarse fuera de Catar 2022. Frente a esta posibilidad, la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que España se quedó fuera de un Mundial?

Alemania 1974: la mirada puesta en medio siglo atrás

Para rememorar ese momento, hay que echar la vista atrás prácticamente medio siglo. La televisión de color se estaba instaurando en España y el sistema democrático estaba a la vuelta de la esquina. A nivel deportivo, en el fútbol reinaban los Países Bajos de Cruyff o Neeskens junto a la capitanía jerárquica del alemán Beckenbauer. En España, Kubala dirigía a un combinado que tenía como estrellas a Iribar, Gárate o Amancio, y todos ellos luchaban por ir al Mundial de 1974.

Sin embargo, la realidad fue muy diferente. En un mismo grupo encasillados junto a Yugoslavia y Grecia, el cuadro dirigido por Kubala quedó apeado en el último partido por un gol de Katalinski a favor de Yugoslavia. Fue en un encuentro de desempate, puesto que yugoslavos y españoles habían empatado a puntos durante la fase de clasificación.

El partido se disputó en un campo neutral, en Frankfurt, en el que el combinado español quedó apeado por un gol del defensa antes del cuarto de hora de partido. Iribar resbaló a la salida de una falta y libre de marca, Katalinski, tras dos intentos, mandó el balón al fondo de las mallas. Tras esa eliminación, Amancio dejó la selección española tras haber ganado la primera Eurocopa de España en su historia.

Los motivos por los que España se ha perdido un Mundial

Entre 1970 y 1976 España estuvo sin participar en ninguna competición de selecciones, por lo que llegó a encadenar dos Mundiales consecutivos sin asistir a la cita. Además, tampoco se clasificaron para la Eurocopa de Bélgica de 1972, puesto que fueron eliminados por la URSS.

Si contamos las ocasiones en las que España se ha quedado sin ir a un Mundial suma un total de seis veces y no todas ellas han sido por temas futbolísticos. En la primera cita de todas, disputada en Uruguay, el combinado nacional no se llegó a apuntar. En 1938, el país se encontraba inmerso en una guerra civil que tenía dividida a toda la población y el fútbol se relegó a un último plano. El resto sí que se trataron de eliminaciones futbolísticas, o quizá no tanto.

En el Mundial de 1954, España empató a puntos con Turquía, pero fue la mano inocente de un niño la que decidió que ‘la Roja’ de aquella época no debía participar en la mayor cita de países celebrada en Suiza en esa edición. En el último Mundial que queda por analizar en el que España no ha participado, el combinado que abanderaba Di Stefano no pudo ganar a Escocia ni a Suiza, por lo que se quedó fuera de la cita de 1958.

Ahora, España está ante la oportunidad de certificar su presencia en los Mundiales durante más de medio siglo. Para ello, le quedan dos auténticas finales frente a Grecia y Suecia. El combinado de Luis Enrique llega a los partidos marcado por las numerosas bajas de su convocatoria, pero con la convicción de poder hacer un buen papel para conseguir el billete directo de España hacia el próximo Mundial de Catar.