¿España podría haber sido más valiente en la COP26? Los otros acuerdos de la cumbre

"El tiempo corre y la era de las medias tintas y de las promesas huecas debe terminar". Así se manifestaba el líder de la ONU, António Guterres días antes de que se iniciara la COP26. Casi dos semanas después, y en el marco de un Acuerdo de la Cumbre de Glasgow descafeinado, ha habido varios compromisos por parte de los participantes, aunque algunas voces han reclamado más ambición.

Lo ha advertido la activista Greta Thunberg: "Tened cuidado con un tsunami de greenwashing para enmarcar de alguna manera los resultados como 'buenos' o 'pasos en la dirección correcta". Aún así, estos son los principales acuerdos -no todos vinculantes- al margen del compromiso global, y no en todos ha participado España.

Cerrar el grifo del petróleo y el gas

Los gobiernos de Costa Rica y Dinamarca lideraron una iniciativa que aboga por un descenso controlado de la exploración y producción de combustibles fósiles, llamada Alianza Beyond Oil & Gas (BOGA). También se adhirieron Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec y Groenlandia. Para convertirse en miembro principal es necesario poner fin a la concesión de nuevos permisos de exploración de petróleo y gas. No se sumaron algunos de los principales productores de combustibles fósiles como Noruega, EEUU o Canadá ni tampoco España, si bien es cierto que nuestra Ley de Cambio Climático ya contempla no conceder nuevas licencias para producir hidrocarburos.

Acuerdo para reducir las emisiones de metano

Unos 103 países se sumaron a un acuerdo que plantea reducir un 30% en 2030 las emisiones de este gas. 103 países que suponen el 70% de la economía mundial y son responsables de casi la mitad de las emisiones de este gas, que también contribuye al calentamiento global. De hecho, el último informe del IPCC, señala que el metano es el responsable del 25% del aumento de la temperatura. Estados Unidos y la Unión Europea, incluida España, impulsaron este acuerdo en el que se sumaron países como Arabia Saudí, con grandes ausencias como China, India y Rusia.

Fin a la financiación pública de carbón

Unos 30 países, entre los que figuran España, Estados Unidos y Reino Unido, han acordado poner fin a la financiación pública de carbón, petróleo y gas en el extranjero para finales de 2022. En el caso español, esto supone que por ejemplo, la Agencia de Crédito de la Exportación (CESCE), responsables de 1.900 millones de dólares anuales de financiación pública para los combustibles fósiles, tendrán que poner fin a esta financiación. Francia, por ejemplo, no se adhirió a este pacto.

Acuerdo para frenar la venta de coches contaminantes

El sector del automóvil es el responsable del 20% de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. En este contexto, más de cien fabricantes y países se han comprometido a eliminar los vehículos de combustión para el 2035, -aunque es una promesa no vinculante- entre ellos, pocos países de la Unión Europea, ni Alemania ni España. En el caso español, la Ley de Cambio Climático tiene fijada esta meta para el 2040.

Apuesta por las energías limpias

Otro hito de la COP26 es que entidades financieras de 45 países se han comprometido a financiar la descarbonización mundial para 2050, incluida la firma española BBVA, en un montante que asciende a los 130 billones de dólares (112 billones de euros).

Financiación para los países menos desarrollados

Un docena de países occidentales, entre los que no se encuentra España, (Canadá, Dinamarca, Estonia, Francia, Suecia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Estados Unidos, Suiza y Bélgica) se han comprometido a destinar 413 millones de dólares (356 millones de euros) al Fondo de Países Menos Desarrollados. Se trata de la única fuente de financiación para la resiliencia climática que tienen los 46 países menos desarrollados del mundo. Pedro Sánchez, España aportará 1.350 millones anuales a partir de 2025. Sin embargo, Alemania aportó ya el año pasado más de 7.000 millones.

Revertir la deforestación

Un centenar de países, que representan el 85% de los bosques del planeta, han firmado un compromiso para detener la reforestación. Al acuerdo se han sumado países o regiones como Colombia, Indonesia, Noruega, Australia, Brasil, China, Costa Rica, la Unión Europea, Ecuador, Honduras, Guatemala, Perú, Rusia, Turquía, Uruguay, Estados Unidos y Reino Unido.

Una agricultura más sostenible

Otro de los compromisos es el alcanzado por 45 países, entre ellos España, para tomar medidas para avanzar hacia una agricultura y gestión del suelo más sostenible, que incluye la movilización de 4.000 millones de dólares para la innovación agrícola.

El sector de la moda contra el calentamiento global

Por el lado de la industria de la moda, 130 empresas y 40 organizaciones, entre ellas las firmas españolas Inditex, El Corte Ingles y Mango se han comprometido a reducir sus emisiones en un 50% para el 2030.