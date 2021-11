"No se lo deseo ni a quienes juegan con estas cosas": Chicote estalla tras la noticia falsa sobre su muerte

Hace apenas unas horas, la plataforma 12 Minutos publicaba una noticia en su página web en la que aseguraba que el cocinero Alberto Chicote había fallecido el pasado domingo. Una noticia, que se viralizaba con rapidez gracias al poder de plataformas como WhatsApp y las redes sociales, que llegaba hasta el propio cocinero a través de varias personas que se interesaron por su situación: "Llevo un día de amigos asustados…".

A pesar de que se describe como un sitio de entretenimiento, en la que los usuarios son quienes escriben las propias historias, la plataforma 12 Minutos simula ser un medio de comunicación que puede engañar a todas aquellas personas que no estén familiarizados con la misma. Por esa misma razón, y cada vez que anuncia la muerte de alguien famoso, la noticia tiende a viralizarse con rapidez gracias a personas que realmente creen que la información es verídica y que dicha persona ha fallecido.

"Llevo un día de amigos asustados..."

Después de recibir las llamadas de varios amigos y conocidos, quienes estaban preocupados por lo que le hubiera pasado, el cocinero ha realizado una publicación en Instagram mediante la que ha querido tranquilizar a sus seguidores y seguidoras y zanjar de una vez por todas el tema: "Pues parece que a la 'gente' de 12 Minutos les parece muy divertido jugar con estas cosas y las consecuencias que van adheridas a estas noticias falsas".

A continuación, el cocinero reconoce que ha estado respondiendo todo el día a las llamadas de amigos y conocidos que se habían preocupado por él: "El día que llevo de amigos que les ha dado un vuelco el corazón antes de llamarme no se lo deseo ni a quienes juegan con estas cosas tan serias". Después de lamentar que este tipo de plataformas jueguen con la muerte de terceros, Alberto Chicote ha reconocido que está "más vivo que ayer, y menos que mañana".

Las redes se vuelcan con Alberto Chicote

Tras la publicación de esta historia en su cuenta de Instagram, Alberto Chicote ha recibido el apoyo de todo tipo de personalidades. Desde Alejandro Sanz, quien no comprende que alguien juegue con este tipo de cosas hasta Eneko Atxa, quien reconoce haberse quedado sin palabras. También el de Carme Chaparro, quien reconoce que le ha dado un vuelco al corazón al ver la publicación: "Ostia, qué susto, Alberto. Me acaba de salir el corazón por la boca. Hasta que no he visto que lo habías colgado tú no me he dado cuenta de que era falso".

Entre el resto de personas que le han mandado un abrazo a Chicote podemos encontrar a la escritora Dolores Redondo, quien reconoce que casi le da un infarto cuando ha visto la noticia. También el cocinero Andoni Luis Aduriz, quien reconoce que todavía está recuperándose del susto: "Se nos ha parado el corazón en esta casa... poca broma con estas cosas".