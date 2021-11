"Pagaré lo que tenga que pagar": Broncano explica su último incidente con la Policía

David Broncano ha vuelto a protagonizar un nuevo incidente con la Policía Municipal de Madrid. Después de hacerse viral hace unos años por cometer hasta cuatro infracciones de tráfico en menos de 100 metros sobre una bicicleta, y de ser multado por no llevar la ITV del vehículo en regla, el presentador de La Resistencia ha reconocido frente a la audiencia del programa de Movistar+ que ha vuelto a ser cazado por la policía mientras estaba con su patinete eléctrico.

La historia comenzaba a primera hora de este martes, cuando la cuenta de Twitter de La Resistencia compartía una fotografía en la que se podía ver a David Broncano junto a dos agentes de policía: "Otra vez". Una imagen que llamaba la atención de los seguidores y seguidoras del programa, quienes se preguntaban qué había podido pasar y de cuánto sería la multa en esta ocasión. Entre ellos, aquellas personas que acudían horas más tarde al programa, quienes asistían al teatro con la fotografía impresa.

"Ahora dicen que no se puede, pero si es que está guapísimo"

Tras llamar la atención del presentador al grito de "paga la multa", David Broncano reconocía frente a la audiencia que había vuelto a ser cazado por la policía una vez más: "Lo habréis visto ya por ahí". A continuación, el cómico ha asegurado que le han parado durante aproximadamente 40 segundos a primera hora de la mañana por hacer caballitos con el patinete eléctrico: "Ahora dicen que no se puede, pero si es que está guapísimo".

«Pagaré lo que tenga que pagar y aquí no ha pasado nada» pic.twitter.com/QddhUI4tw8 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 16, 2021

Después de reconocer su último episodio con la policía, el de Orcera aseguraba que este se produjo a las 9.30 de la mañana, cuando apenas había gente por la calle. Sin embargo, y a pesar de que no había nadie en los alrededores, la cuenta del programa acababa subiendo la fotografía del incidente apenas unos minutos más tarde: "No había nadie y a los cinco minutos veo a mi propio programa diciendo que otra vez poniéndome multas".

" Hablaré con el Ayuntamiento, pagaré lo que tenga que pagar y aquí no ha pasado nada"

A pesar de lo incomodo de la situación, el presentador de La Resistencia ha reconocido que los agentes de policía han sido muy amables con él en todo momento y que incluso han tenido tiempo para bromear: "Han sido muy amables y me han dicho que no me pueden estar parando todos los días y que pare con el patinete".

Pese a que David Broncano ha asegurado que iba con mucho cuidado y que no había nadie en la carretera cuando se produjeron los hechos, el de Orcera ha asegurado que pagará lo que tenga que pagar: "Hablaré con el Ayuntamiento, pagaré lo que tenga que pagar y aquí no ha pasado nada".