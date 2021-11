Risto Mejide abandona la semifinal de 'Got Talent' por una actuación y se planta: "Hasta aquí hemos llegado"

Risto Mejide no es uno de esos miembros de un jurado que se queda en un segundo plano o que intenta quedar bien con todos los concursantes. Cuando algo no le gusta, no tiene ningún tipo de reparo en hacerlo público y decirlo a la cara, incluso cuando sus compañeros no están de acuerdo o se lo están pasando bien. 'Got Talent', el programa de Telecinco, se encuentra ya en su primera semifinal y cada año suelen llegar a estas alturas personas que igual no destacan por alguna habilidad en especial y sí por el show que montan y por la gracia que hacen al público.

Un ejemplo de esto hizo que Mejide abandonara directamente por irse del lugar y esperar a que acabase el espectáculo, aunque no sin antes intentar forzar que se acabara. El hombre se hacía llamar Gonzo Tambourine, que aseguraba que podía tocar la pandereta con todas las partes de su cuerpo y se lanzó a demostrarlo. De hecho, llamaba incluso más la atención su vestuario, una mezcla entre ropa de la cultura oriental y una tuna universitaria.

Risto Mejide se marcha de 'Got Talent': "No voy a ser cómplice de esto"

Al comenzar la actuación, Risto Mejide optó por ponerle fin cuanto antes mientras pulsaba los tres botones rojos que paralizaban el show: "Hasta aquí hemos llegado". Entonces apareció el presentador Santi Millán para recordarle las normas y decirle que "no se puede tocar los botones de los demás", a lo que Risto contestó que "tampoco se puede traer a este señor a la semifinal".

Como el resto deseaba, la actuación se reanudó, pero sin la presencia del publicista: "No voy a presenciar esto. Me avisas cuando acabe, porque no voy a ser cómplice de esto". Cuando acabó su número Tambourine, el resto de miembros del jurado votó en su contra y Risto se incorporó para continuar con la semifinal. "¡Chorizo!", le dijo Gonzo a Mejide, sin ningún tipo de miedo.

Finalmente, Jorge Pineda, 6ID y Magic Luna pasaron como finalistas en una gala que contó con la presencia de Jesús Calleja como juez y con todo tipo de actuaciones llenas de música, humor, acrobacias y otras inclasificables como la de Tambourine, que quería que la pandereta fuera un deporte olímpico.