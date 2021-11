Álvarez de Toledo, tras las palabras de Casado: "Llama personalismo a la personalidad y divismo al liderazgo"

La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha replicado al líder de su partido, Pablo Casado, quien dijo que en el PP no caben personalismos, con una defensa de los solistas y las personalidades. Cree que Casado llama "personalismo a la personalidad y divismo al liderazgo".

Casado comparó este domingo al PP con una "gran orquesta" donde "no caben los solistas", rechazó los personalismos y dijo que su partido no es "un 'talent show' de megalomanías", unas palabras que, a juicio de Álvarez de Toledo, no se dirigían "exclusivamente" a ella o "no directamente", según ha asegurado en una entrevista este lunes en RNE, donde no ha mencionado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo creo que un líder es un solista", ha recalcado Álvarez de Toledo, que ha argumentado además que no se imagina a Ronald Reagan, Margaret Tatcher, Konrad Adenauer, Winston Churchill y tampoco a José María Aznar o Felipe González "quejándose de que hay grandes figuras en sus partidos o en sus grupos parlamentarios".

Para la exportavoz parlamentaria, "la personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo ni con ganar elecciones, al contrario", y ve "una vieja trampa de la izquierda confundir la libertad o la personalidad con la megalomanía para anular al individuo que destaca", un camino que, sostiene, no les conviene recorrer.

Álvarez de Toledo ha reiterado este lunes que no dejará el escaño y ha restado importancia a la previsible sanción en su contra por saltarse la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional porque "las convicciones tienen un coste", ha sentenciado.

Además, ha dicho que celebra las críticas de diputados del PP a su libro porque en "Políticamente indeseable" les anima a recuperar su voz crítica y, aunque prefiere que lo lean antes, entiende las críticas, los insultos o, incluso, el derecho a decir que algo les ha parecido valioso.

Andrea Levy invita a Cayetana a dejar el partido

La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha apuntado este lunes que si la exportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, no está "contenta" dentro del partido "tal como uno llega, uno puede irse".

En declaraciones a 'La Sexta', Levy ha señalado que en su lugar se iría del partido si no estuviera "a gusto" al tiempo que ha asegurado que "lo que no haría es criticar al presidente del Partido Popular y al secretario general".

"Fueron las personas que le dijeron que se sumara a ese proyecto. Ella vino al Partido Popular porque creía en el Partido Popular y en el proyecto de Pablo Casado. Hay que volver a la hemeroteca de lo que decía entonces cuando fue candidata a las elecciones generales por Barcelona", ha apostillado.

En este sentido, Levy ha apuntado que el "ruido" en torno a las disputas del PP no favorece "a nadie" y ha pedido que las cuestiones internas del partido se queden "en privado".

En referencia a las declaraciones de Casado en la clausura del Congreso del PP en Andalucía en las que el presidente 'popular' aseguraba que el "personalismo" no cabía en el partido, Levy considera que no hay que hablar "en primera persona", sino de un "proyecto amplio" en el que cada uno tiene "singularidad" y "voz propia".

Almeida reconoce que en el PP "hay solistas, como en todas las orquestas"

Por otro lado, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que el Partido Popular es una "orquesta" en la que todos sus integrantes tienen "un papel importante" y pese a reconocer que hay "solistas, como en todas las orquestas", lo importante es que el grupo "debe funcionar y estar a la altura".

"Somos una orquesta y todos tenemos un papel importante que jugar. Somos una alternativa creíble", ha expresado ante los medios de comunicación, tras inaugurar la Plaza de España dos años y medio después de comenzar su reforma.

Almeida ha puesto en valor que el presidente del PP, Pablo Casado, en el congreso de la formación en Andalucía "dio el mensaje que se esperaba, el de un PP unido". En este punto ha indicado que "en toda orquesta hay solistas", por lo que no considera que sea una cuestión de "solista sí o solista no", sino de que el conjunto "tiene que funcionar y estar a la altura".

"Somos un gran equipo, una gran orquesta, aquí no caben los solistas, somos una orquesta afinada, armónica, donde prima una partitura fuerte, no la suma de planes individualistas; el personalismo no cabe en el PP", aseguraba el máximo responsable del partido, sin hacer mención expresa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para el alcalde madrileño, este mensaje que transmitió Casado es "de unidad" y "el que piden los españoles". Ha trasladado que el PP está "centrado" tanto en sus adversarios políticos como en "dar las soluciones que los españoles piden al PP".

Requerido por la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Almeida ha recordado que "está en un periodo de promoción de un libro, y se tiene que dedicar a eso". Pero ha indicado que "el problema de transmitir determinados mensajes es que al final se plantean interrogantes". Así, ve "legítimo" que haya personas que se planteen "que si piensa eso cómo puede seguir (en el PP), pero eso es algo que le compete a ella".