Abidal pide perdón a su mujer por el 'caso Hamraoui': "Merezco esta humillación aunque me está matando vivo"

El 'caso Hamraoui' sigue dando titulares cada semana después de que la futbolista del PSG Kheira Hamraoui fuese agredida por dos encapuchados el pasado 4 de noviembre cuando regresaba a casa tras un cena con el resto de sus compañeras. En esta ocasión, tras el mensaje de Hayer Abidal, ha sido el propio Éric Abidal, exfutbolista y exdirectivo del Barcelona, el que ha hablado por primera vez sobre lo sucedido.

Abidal, que podría estar involucrado en el caso de agresión a la jugadora francesa, ha pedido perdón a su mujer en una publicación en su perfil oficial de Instagram, acompañada con una foto en la que el jugador sale llorando. "Hayet Abidal, perdóname. Poco importa tu decisión, seguirás siendo a mis ojos la mujer de mi vida, y sobre todo la madre de nuestros maravillosos hijos. Merezco esta humillación aunque me está matando vivo. Algún día me perdonarás", ha escrito.

Hayet habría pedido el divorcio al exfutbolista después de conocerse que mantuvo una relación con Hamraoui. Este dato se conoce después de que el teléfono de la futbolista estuviera a nombre de Abidal y que, según relató ella misma, durante la agresión fue avisada por los encapuchados con una frase donde mencionaban la palabra "hombre casado".

En un principio, la policía francesa detuvo a Aminata Diallo, jugadora que iba acompañando a Kheira Hamraoui en el momento del asalto, pero posteriormente fue puesta en libertad y desestimada de todos los cargos. Fue entonces cuando salió a la luz el nombre de Éric Abidal y el de su mujer Hayet tras conocer la relación pasada entre jugadora, que pasó por las filas del Barcelona femenino, y el exfutbolista francés.

Este pasado lunes, Hayet Abidal rompió su silencio en otra publicación de Instagram. "Perdonamos, hasta que algo se derrumba en ti, ya no sientes nada, ni perdón ni rabia, sino solo las ganas de pasar página y pensar otra cosa", publicó. Por ahora, la investigación sigue abierta y las autoridades, una vez que dejaron de lado la supuesta implicación de Diallo, apuntaron a Hayet Abidal como sospechosa del delito, pero los abogados niegan cualquier tipo de relación. "No tenemos informaciones. No somos parte de la demanda ni tampoco de la información judicial. Toda la información que tenemos la hemos visto en la prensa", señaló Nicolas Cellupica para BFMTV.

El nuevo escenario al que apunta el periódico francés 'Le Monde' establece un vínculo entre Abidal y Hamraoui ya que el chip del teléfono de futbolista agredida estaría a nombre del exjugador del Barcelona. "Pronto se le escuchará", ha explicado Maryvonne Caillibotte, fiscal de la República de Versalles, que también ha subrayado que su mujer Hayet Abidal "no está excluida" del caso. Según relata 'Le Monde', Hamraoui sufrió varios golpes con una barra de hierro en las piernas y las manos por parte de dos atacantes, que según los testimonios, le habrían dejado un mensaje: "¿Así que nos acostamos con hombres casados?". La jugadora del PSG habría llamado a Abidal después de lo sucedido.

Abidal coincidió con a Hamraoui entre 2018 y 2020, años en los que fue director deportivo del FC Barcelona y la futbolista militaba en la plantilla del Barça femenino. El exfutbolista, que se alzó con dos Champios League como azulgrana y que se retiró en 2014, tendrá que dar su declaración en el proceso judicial del caso