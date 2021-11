Yolanda Díaz pidió a Marlaska retirar la tanqueta de Cádiz: "Son trabajadores, no son delincuentes"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que el lunes pidió al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "la retirada de la tanqueta" que se envió para el control policial de las manifestaciones de Cádiz, cuyos protagonistas, subrayó, "son trabajadores, no son delincuentes", y "están legítimamente defendiendo sus derechos".

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde esta tarde defenderá la partida presupuestaria de su Ministerio. A preguntas de los periodistas, quiso expresar "en nombre del Gobierno de España" su "apoyo" y "solidaridad" con los trabajadores del sector del metal que están en huelga, y recordar que "el derecho al conflicto colectivo y el derecho de huelga es un derecho constitucional", recogido en la Constitución entre los derechos fundamentales.

Díaz ha hecho "un llamamiento a las partes que están negociando para que alcancen cuanto antes un acuerdo por el bien de los trabajadores, de las empresas y de Cádiz" y ha terminado confirmando su iniciativa ante Marlaska, para reiterar que "estamos hablando de derechos constitucionales", de trabajadores, que "no son delincuentes y están legítimamente defendiendo sus derechos".

Unidas Podemos también pidió a Interior que la retirara

Unidas Podemos también ha trasladado a Interior su malestar por el uso "inapropiado" e "inaceptable" de la tanqueta y ha pedido su retirada. "Señor ministro Marlaska, saque las tanquetas de las calles de Cádiz, siempre las puede devolver a la ministra de Defensa", ha manifestado el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, en el pleno del Congreso durante su intervención referente a los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2022.

De momento, no ha habido respuesta del ministerio, según ha precisado Asens. Así, ha expresado desde la tribuna su solidaridad con los trabajadores del metal en Cádiz y ha recordado que los derechos laborales no caen del cielo que son "fruto de la lucha contra los abusos de la patronal". "No necesitan tanquetas, necesitan trabajo digno", ha manifestado Asens.

Asimismo, el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado ha mostrado su apoyo a la huelga de los trabajadores en Cádiz en la tribuna del Congreso, donde ha señalado que "nadie que lucha por llenar la nevera de su casa es un delincuente" con un casco en la mano.

El delegado del Gobierno en Andalucía defiende la tanqueta

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, se ha referido en la SER al uso, durante la huelga del metal en Cádiz, de una tanqueta blindada de la UIP, la Unidad de Intervención Policial, para hacer frente a los piquetes. Fernández Peñalver ha defendido que la actuación de las fuerzas de seguridad en estos 8 días de huelga ha sido "proporcionado", y como ejemplo, ha asegurado que "no hay que lamentar heridos, y solo dos detenidos entre los manifestantes": "La actuación está siendo equilibrada", ha asegurado, y ha insistido en la "buena relación" entre Policía, Guardia Civil y manifestantes.