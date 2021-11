Lluís Cortés: "Me fui yo, no fueron las jugadoras quienes me echaron"

Casi cinco meses después de cerrar su etapa como entrenador del FC Barcelona femenino, Lluís Cortés ha roto su silencio en el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya, coincidiendo en la semana que ha empezado una nueva etapa como seleccionador de Ucrania femenino. El extécnico azulgrana ha hablado sobre su controvertida salida el FC Barcelona. "Hay tres razones por las que decidí irme. La primera es que ganar es fantástico, pero también desgasta. La exigencia agota y comporta muchas otras cosas. Además, la presión y el eco mediático creció mucho el año pasado. Y la pandemia también influyó, sufrimos muchos cambios de última hora la temporada pasada. Ya lo dije en mi comunicado. Todo esto comporta que valores y contemples la opción de marchar. Yo siempre dije que no me marcharía hasta que ganáramos una Champions", se ha explicado Lluís Cortés en el 'Què t'hi Jugues!'.

Sobre su relación con las jugadoras del FC Barcelona, Cortés ha dicho que "es normal que en un vestuario haya jugadoras que no estén contentas. Es cierto que el feeling con parte del vestuario se había ido perdiendo, pero es ley de vida y debemos saber que no seremos entrenadores para siempre. Al final Lluís Cortés es quien es también por estas jugadoras que lo han ganado todo". Y ha añadido: "Con el Barça tengo muy buena relación, estoy súper agradecido. Mucha gente no entendía mi decisión, pero la respetaron".

Una vez Lluís Cortés cerró su etapa en el FC Barcelona, surgieron rumores de que el Real Madrid lo tentó, pero él nunca valoró esta posibilidad. "El representante me planteó si estaría dispuesto a ir al Madrid. No hubo ninguna oferta. Desde el primer momento fue un no porque no lo veía de ningún modo", ha afirmado en SER Catalunya.

Además, Lluís Cortés también ha valorado el nivel de la selección española y sus opciones en la próxima Eurocopa. "Veo a España como candidata a ganar la Eurocopa. El equipo está preparadísimo. Le dije a Jorge Vilda que este era el año", ha explicado. "Me siento parte de la mejora del fútbol femenino en España. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho", ha terminado.

Los reconocimientos a una temporada histórica

Lluís Cortés está nominado en el The Best en la categoría de mejor entrenador de fútbol femenino por sus logros conseguidos la pasada temporada con el FC Barcelona. El equipo levantó la Champions League, la Liga y la Copa de la Reina, y además del técnico, también hay muchas jugadoras que optan al galardón. "Podrían estar muchas más nominadas. También me siento mío este reconocimiento. Elegir a la mejor jugadora es muy complicado. Hay muchas que tienen el mismo mérito", ha explicado Cortés en SER Catalunya.

Nuevo reto como seleccionador

Esta semana Lluís Cortés ha empezado su nueva etapa como seleccionador de Ucrania femenino, un proyecto muy ambicioso con un claro objetivo. "La oferta es muy buena y atractiva. Va más allá de ser entrenador, es organizar un proyecto para desarrollar el fútbol femenino en un país tan grande como Ucrania. Es un proyecto a largo plazo cuyo objetivo es ser la sede de grandes competiciones internacionales de fútbol femenino. Ucrania quiere ser la sede de la Eurocopa en 2025", ha contado en el 'Què t'hi Jugues!'.