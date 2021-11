El experto español que asesoró a Obama opina sobre la nueva variante: "¿Cuánto le preocupa de 0 a 10?"

Ya tiene hasta nombre. Se llama 'Omicron', según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, y es la nueva variante del coronavirus que está atemorizando a los expertos y a los servicios médicos por su posible expansión en Europa. De momento se ha desarrollado fundamentalmente en Sudáfrica y está identificada numéricamente como B.1.1.529. Tiene 50 cambios importantes en su estructura con respecto al coronavirus original que surgió en China y la OMS ha afirmado que debe ser considerada como "de riesgo". También ha advertido de que podría conllevar un "mayor riesgo de reinfección", según las primeras evidencias científicas preliminares.

Ante esto, la pregunta es cómo actuar. De momento, los 27 estados de la Unión Europea han tomado la decisión de prohibir los vuelos hacia, y procedentes, siete países africanos: Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia, Mozambique y Zimbabue. Sobre si hay tantos motivos o no para preocuparse ha opinado en el programa de La Sexta 'Al Rojo Vivo' el experto Rafael Bengoa, un médico español que asesoró a Obama durante su legislatura, que ha trabajado para la OMS y también es considerado como uno de los padres de la sanidad vasca.

"Del 0 al 10, ¿cuánto le preocupa la nueva variante?"

El experto ha hablado con el periodista Antonio García Ferreras sobre los peligros de la nueva variante y cuánto de preocupante es lo que está pasando. En concreto, le animó a puntuar del 0 al 10 cuánto debe de preocuparse la gente: "Pues un cinco, pero no 10 como los mercados". "Es curiosa esa sensibilidad de los mercados porque no sabemos todavía si es más mortal, no sabemos si se resiste a las vacunas", añade.

Bengoa incide en que falta datos sobre la variante. Por tanto, cree que "está bien" sobreaccionar, y que precisamente en el mundo "hay algo de sobreacción". Habla, por ejemplo, del freno a los vuelos: "Lo que es prudente es, bajo el principio de precaución, parar los vuelos desde esos seis o siete países. España tiene que saber que tardamos mucho cuando apareció la variante inglesa en tomar una decisión".

Así, para él la clave está en tomar las decisiones bajo el "principio de precaución", que se basa en actuar, en tomar decisiones antes de ver las consecuencias. "Actúa sobre las llegadas’. Luego ya iremos viendo cómo de grave es la variante", explica sobre el principio mencionado.

"Yo recomendaría la tercera dosis de 60 años para arriba, y no esperar a que la gente venga", analiza sobre la dosis de refuerzo, pidiendo esfuerzos para animar a que salga de la gente, convocarlas, vacunarlas y no poner más restricciones. Sobre las Navidades, "que no se confundan las personas no vacunadas con las personas con tercera dosis. Hay que planificarlas alrededor de las más vulnerables en casa".