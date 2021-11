Caos en la Asamblea del Bayern por el patrocinio de Catar: "Somos los aficionados que no queréis"

El Bayern Múnich celebró su primera Asamblea General tras la pandemia, la cual tuvo momentos de elevada tensión. Una tensión que, pese a los buenos resultados cosechados por el equipo en los últimos años, fue provocada por las discrepancias entre socios y directivos con respecto al patrocinio de Qatar Airways.

El club bávaro pretende cumplir su acuerdo con la aerolínea hasta 2023, algo que no gusta a un sector de la afición al tratarse de un país que vulnera los derechos humanos. "Nosotros somos el Bayern y tú no. Somos los aficionados que no quieres", cantaba un grupo de socios a Herbert Hainer, presidente del Bayern.

Muchos de los discursos que se dieron fueron interrumpidos por los gritos de los socios, lo que derivó en una asamblea caótica. "Esta fue la peor asamblea que he visto en el Bayern", explicó el expresidente Uli Hoeness.

El líder de este motín fue Michael Ott, abogado y socio del Bayern, que intentó presentar una moción para someter a votación los acuerdos de su club con Catar, puesto que Ott sostuvo que dañaba la imagen del club. Esta moción fue finalmente impedida. “Usted tiene todo el derecho de abuchear, pero no voy a permitir que votemos sobre una moción ilegal”, le espetó Dieter Meyer, vicepresidente del Bayern.

No es la primera vez que los aficionados del Bayern denuncian esta situación, y es que hace tan solo unas semanas, una gran pancarta se desplegó en un partido en el Allianz Arena acusando a su equipo de ignorar las vulneraciones de derechos humanos que se producen en Catar, país que organizará el Mundial el año que viene.