España endurece los controles en las entradas ante el riesgo de la variante Omicrón

España, sin ningún caso detectado por ahora de la variante Omicrón, ha endurecido los controles en las entradas para los viajeros de varios países africanos, que deberán presentar una prueba negativa aun estando vacunados, y a los de Reino Unido, que ya solo podrán ingresar con el certificado de vacunación. Este sábado, el BOE ha publicado dos disposiciones generales, una del Ministerio de Sanidad y otra de Interior, que limita los requisitos para poder entrar a personas de Reino Unido, Irlanda del Norte, Namibia, Botsuana, Esuatini/Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue.

Por una parte, las que vengan de los países en riesgo alto deberán aportar a partir de este sábado una prueba diagnóstica de Sars-CoV-2 con resultado negativo realizada como máximo 72 horas antes de la llegada, independientemente de si están o no vacunadas o hayan pasado la enfermedad. Así consta en la disposición general de la orden de la Dirección General de Salud Pública que Sanidad justifica en la nueva variante ómicron detectada en Sudáfrica, que "presenta numerosas mutaciones relacionadas con un posible aumento en la transmisibilidad y en la disminución de la capacidad de neutralización por parte de los anticuerpos".

"Esta nueva situación -argumenta- pone de manifiesto la necesidad de disponer de un mecanismo ágil que permita la adopción de medidas adicionales de control sanitario a las personas procedentes de países de alto riesgo por un empeoramiento importante de su situación epidemiológica o en los que se hayan detectado variantes de especial preocupación".

Lista de países en riesgo

La lista de países en riesgo y en alto riesgo se actualiza cada semana; la actual, que estará en vigor hasta las 24:00 horas del domingo 28 de noviembre, considera de alto riesgo a Namibia, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue. A los que son de riesgo se les requiere el certificado de vacunación, una prueba diagnóstica con resultado negativo o la confirmación de que ha superado la enfermedad; en esta situación se encuentran 27 países europeos al completo y varias zonas de Italia y Finlandia. Mientras, a los que no están incluidos en estas listas y que no sean terceros países, no se les requerirá documento con requisito sanitario alguno.

Los ciudadanos de terceros países están sometidos a una restricción temporal de los viajes no esenciales en toda la UE, que en España quedan regulados por una orden del Ministerio del Interior que este sábado también ha publicado una actualización. De acuerdo con ella, a partir del miércoles 1 de diciembre, España solo permitirá la entrada de personas procedentes de Reino Unido e Irlanda del Norte con certificado de vacunación y no con pruebas diagnósticas negativas de COVID o de haber superado la enfermedad como admitía hasta ahora.

A partir de esa fecha, por tanto, se podrá denegar la entrada a viajeros procedentes de estos países que no estén provistos "de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como los menores acompañantes a los que el Ministerio de Sanidad extienda los efectos". La resolución suprime a Namibia del listado de terceros países exentos de la restricción de viaje temporal a la UE "en vista de que figura entre los países con respecto a los cuales los Estados miembros consideran pertinente aumentar las precauciones".

"La aparición de nuevas variantes del agente causante de la enfermedad obliga en estos momentos a incrementar las restricciones de viaje", argumenta el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en la disposición general que "surtirá efectos" hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre. A estas medidas se sumará este martes, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, la restricción de los vuelos procedentes de Sudáfrica y Bostuana como han hecho otros países, si bien la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apuntó que la lista podría ampliarse.

La OMS advierte de su "potencial riesgo"

La nueva variante se detectó por primera vez en Sudáfrica, y se han confirmado casos en Hong Kong (China), Israel, Bélgica, y en Países Bajos y Alemania se está investigando. El Grupo Asesor de Expertos en la Evolución de Virus de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una reunión de emergencia celebrada este viernes, determinó que algunas de las más de 30 mutaciones que ya se han detectado de la Omicrón parecen sugerir una aún mayor capacidad de transmisión que variantes anteriores.

Todavía no han podido determinar si es más resistente a las vacunas anti-COVID-19, aunque los laboratorios de las farmacéuticas que desarrollan los distintos antídotos ya trabajan en comprobar la efectividad de sus medicamentos ante ómicron. Este sábado, la OMS ha recordado que Sudáfrica, donde la tasa de vacunación apenas llega al 25 %, "evidencia que tenemos que acelerar la igualdad en las vacunas lo antes posible y proteger a los más vulnerables en todas partes", ha destacado el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Europa y América se blindan ante la nueva variante

Australia, Brasil, México, República Dominicana, Guatemala se unen a los países de la Unión Europea (Reino Unido, Alemania, Italia, Austria, la República Checa y Turquía) que prohibieron este viernes los vuelos con salida o destino a Sudáfrica y otros seis países africanos como medida frente a la nueva variante del coronavirus (conocida como 'Nu'), con el fin de evitar que se propague. Las restricciones afectan concretamente a Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia, Mozambique y Zimbabue y se aplicará "durante catorce días"

El primer caso de esta variante en Europa se detectó en Bélgica: se trata de una mujer joven no vacunada que viene de Egipto pasando por Turquía. Sus síntomas se han desarrollado 11 días después del viaje. Asimismo, Alemania ha confirmado que un hombre procedente de Sudáfrica está contagiado y todo apunta a que se trata de la nueva variante. Las autoridades sanitarias británicas también han detectado dos casos de personas portadoras de la variante Omicrón, que están ahora haciendo cuarentena, según ha informado este sábado el ministro de Sanidad, Sajid Javid. Además, dos aviones procedentes del país africano han puesto en cuarentena a 61 pasajeros al dar positivo al llegar a Ámsterdam, antes de aplicarse la prohibición. Se investiga si están contagiados de Omicrón.

EEUU cierra espacio aéreo con los países afectados

El Gobierno de Estados Unidos avisó este viernes de que a partir del próximo lunes pondrá restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del Sur del continente africano ante la aparición de la variante del coronavirus bautizada como 'omicrón'. En un comunicado, la Casa Blanca anunció que las restricciones incluirán, además de Sudáfrica, a Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Malawi y Esuatini. El Gobierno se ha referido únicamente a "restricciones en el tráfico aéreo", y no ha dado por el momento más detalles acerca de cuáles son exactamente las implicaciones.