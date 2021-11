Francia autoriza la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años

La autoridad sanitaria francesa ha recomendado este martes vacunar con Pfizer a los niños de cinco a once años susceptibles de desarrollar una forma grave de coronavirus y morir o en cuyo entorno haya personas inmunodeprimidas o vulnerables que no estén protegidas por la vacunación. En Francia hay poco más de 360.000 menores en esa situación, precisó la HAS en un comunicado.

En ese grupo se incluye a niños con enfermedades hepáticas, cardíacas y respiratorias crónicas, problemas neurológicos, inmunodeficiencia, obesidad, diabetes, hemopatías malignas, síndrome de Down o pacientes recientes de cáncer.

El organismo apuntó en su nota que los médicos especialistas en enfermedades raras deberán evaluar cada situación y determinar si el niño es vulnerable sin esperar a la publicación de datos específicos.

La HAS y la Comisión Técnica de Vacunaciones hablarán con distintas partes implicadas sobre la pertinencia de ampliar la campaña de vacunación a todos los niños de cinco a once años, para evaluar la relación beneficio/riesgo en ese caso frente a efectos secundarios raros como la miocarditis.

En total, según cifras que publicó este lunes de la Dirección General de Sanidad, 51,9 millones de personas han recibido en Francia al menos una dosis, una cantidad equivalente al 77 % de la población total, y 50,8 millones tiene ya la pauta completa, el 75,4 %. Además, se ha administrado una dosis de refuerzo a 7,2 millones.

La semana pasada, el regulador de medicamentos de la Unión Europea aprobó el uso de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech para niños de entre cinco y 11 años, allanando el camino para que reciban una primera oportunidad mientras Europa lucha con un aumento en los casos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado esta mañana en la Cadena SER que las vacunas para menores de 12 años no llegarán antes de segunda quincena de diciembre.

La Comisión de Salud Pública analizará esta tarde en España la situación epidemiológica y la vacuna pediátrica a los niños de 5 y 11 años, ya autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. La reunión coincide con la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de restricciones a los vuelos de varios países africanos, entre ellos Sudáfrica, que se suman al goteo de medidas que España ha ido imponiendo a los pasajeros provenientes del sur de África. Por el momento no conoce cuántas vacunas llegarán. Darias también ha indicado que la vacuna no es la misma que utilizada en adultos porque "no necesita disolución" y la cantidad es "menor" y "diferente", aunque también se aplica en dos dosis.

Así, ha afirmado que cuando se reciban las dosis, la ponencia de vacunas hará una propuesta para la administración de las mismas que será analizada por la Comisión de Salud Pública. Pfizer empezará a distribuirlas en la Unión Europea en la segunda quincena de diciembre, "de acuerdo a su capacidad productiva". La pauta será igual que en los adultos: dos dosis en la parte superior del brazo separadas por un intervalo de tres semanas.