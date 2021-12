Esperanza Aguirre habla sobre su ausencia en la presentación del libro de Rajoy: "No sé si me invitaron"

El miércoles por la noche se produjo una imagen muy poco frecuente en los últimos meses, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso coincidían públicamente y posaban juntos para una foto, 42 días después. Lo hacían en el Casino de Madrid, en el acto de presentación del libro de Mariano Rajoy, llamado 'Política para adultos'.

Uno de los momentos más comentados sucedió precisamente a la hora de posar ante las cámaras. Mariano Rajoy intentó con algunos gestos que la presidenta madrileña se colocase junto a Pablo Casado. Sin embargo, Ayuso realizó un amago de situarse donde pretendía el expresidente del gobierno, pero finalmente retrocedió para colocarse al otro lado de Rajoy y, por tanto, no junto a Casado. Según confirmaron algunas fuentes a la SER, este movimiento se produjo siguiendo las indicaciones del equipo de protocolo del evento.

Sin embargo, una de las ausencias más notables fue la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tras acudir al programa 'Todo es mentira', ha contestado así a la pregunta de Risto Mejide sobre su ausencia: “Pues no sé por qué... Ah, porque los miércoles... ¿era ayer no? Porque los miércoles tengo nietos. Y eso es lo más importante para las abuelas”.

Posteriormente, la periodista Pilar Rahola le ha preguntado si realmente fue invitada a dicho acto por el expresidente del gobierno, a lo que Aguirre ha respondido: “Me imagino que me invitarían pero no lo sé. No tengo ni gabinete, ni secretaria, ni asesores ni nada...”.

Con relación a la guerra interna que se vive en el seno del PP entre Casado y Ayuso, la exministra de Educación ha declarado: “Aquí lo se discute es si tiene que haber un Congreso en el PP de Madrid, que lo tiene que haber, porque lo dicen nuestros estatutos y lo dice la ley de partidos”.

Por último, también ha sido cuestionada por su ausencia en la presentación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo, donde tiene palabras críticas para varios dirigentes populares, y en esta ocasión sí sabía los motivos exactos, ya que ha señalado que estaba dando una charla en el campus en Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.