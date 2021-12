Ayuso lo vuelve a hacer: responde en Twitter a un periodista que se encontró a su ex en Madrid

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Tras sus declaraciones sobre la "libertad" en Madrid donde explicó que en la comunidad "puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más", la presidenta ha vuelto a tirar de humor sobre este asunto.

"Por cierto, que no me he acordado antes de decírtelo. Con tanto catalán por Madrid con el puente me he encontrado a mi ex del pueblo de camino al Congreso… por suerte se vuelve al pueblo", tuiteó un periodista en Twitter. Ayuso, tras leer el mensaje, se lo tomó con humor y sacando su lado más cómico no dudó ni un segundo en responderle después de haberlo hecho ya anteriormente a otros usuarios.

"A veces el sistema tiene sus interferencias", le respondió la presidenta de la Comunidad de Madrid, continuando la broma sobre sus declaraciones. "Madrid está de bote en bote este puente y eso afecta a la cobertura", añadió.

A pesar de ser algo habitual por parte de Ayuso, el tuit se volvió viral acumulando más de mil likes y fueron varias las personas que continuaron con la broma sobre encontrarse con las exparejas por Madrid.

A veces el sistema tiene sus interferencias. Madrid está de bote en bote este puente y eso afecta a la cobertura. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 6, 2021

No es la primera vez que la presidenta rompe el estilo de sus mensajes en Twitter para responder a comentarios con humor. "Realmente sorprendente la cantidad de ex que me han felicitado el cumple. Eso sí, no me crucé a ninguno", le escribió hace unas semanas otro usuario en la red social. "Si es que Madrid es maravilloso... ¡Felicidades!", le contestó.