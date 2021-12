"Vivir es acojonante": el emotivo anuncio navideño de Campofrío que homenajea a los afectados por el volcán

Campofrío nos invita a superar nuestros miedos y a vivir cada día sin temer a lo que pueda pasar en su ya tradicional anuncio de Navidad. Todo ello de la mano del actor Karra Elejalde, quien representa a esa persona que vive con miedo a todo lo que le rodea por todo lo que ha leído a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Un anuncio que comienza con el actor recordando cómo la pandemia de la COVID-19 nos cambio para siempre: "Hace un par de años recibimos un sopapo social en forma de virus que nos dejó secos. Cambió todo".

Después de descubrir datos como que en un abrazo puede haber más gérmenes que una alcantarilla, el actor reconoce que no quiere volver a tocar a nadie. Ni siquiera a su amigo Carlos Areces, quien alucina con el hecho de que el actor vasco le niegue un abrazo: "Es que uno ya no sabe por dónde te puede venir el peligro". Entre otras cosas, Karra Elejalde habla sobre la situación en Rusia, sobre el Brexit y sobre el bitcoin. Tres conceptos que le llevan a pensar que su dinero está inseguro. Por eso decide sacarlo del banco junto a Darko Perić, Helsinki en la aclamada La Casa de Papel.

"Vivir acojona"

El actor reconoce que ha dejado de ducharse a diario porque un estudio decía que no era bueno: "Se te queda el cuerpo desprotegido, así que nada de duchas". También que no va a volver a salir de fiesta porque le podrían robar un riñón y que va a abandonar cualquier tipo de tecnología porque nos escucha. Entre el resto de cosas que va a dejar de hacer, Elejalde asume que no volverá a salir de vacaciones para evitar que le ocupen la casa. Tampoco se va a enamorar para evitar que le rompan el corazón y no va a quedar con sus amigos porque le arruinan.

“Acojonados”, nuestro anuncio de esta Navidad que te invita a superar tus miedos y vivir cada día como sólo nosotros sabemos hacerlo. Porque lo que de verdad acojona es que se nos olvide que ¡la vida es acojonante! #VivirEsAcojonante #SaberDisfrutar pic.twitter.com/tTkUoAPWZj — Campofrío España (@Campofrio_es) December 9, 2021

El protagonista asegura que dejará la comida que más le gusta a un lado porque está ahí para tentarle, que no se reirá para evitar las arrugas, que apagará las luces para evitar que la factura de la luz se dispare y que no celebrará la Navidad por si acaba muriendo como consecuencia de un alegrón. Sin embargo, y después de asumir que "vivir acojona", todo cambia cuando ve a una de la afectadas por el volcán de La Palma en el televisor.

El alegato a la vida de una de las afectadas por el volcán de La Palma

A pesar de que el volcán haya destrozado sus viñas, la mujer reconoce que está muy orgullosa de cómo se han cuidado todas esas personas que se han quedado sin casa tras el avance de la lava por la isla: "Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido". De hecho, y aunque reconoce que ha sentido miedo, asegura que esta situación le ha dado el impulso de continuar adelante porque "la vida sigue".

Unas declaraciones que animan a Karra Elejalde, quien deja atrás todos esos datos que le llevaban a asumir una vida sin riesgos para vivir una vida plena. A continuación, el actor empieza a compartir otros datos mucho más positivos como que el sol mejora la salud o que socializar te hace bien. Tras escuchar a la mujer, Karra Elejalde reconoce que ha vuelto a ducharse y que, gracias a ello, han vuelto sus amigas. También que ha perdido el miedo a enamorarse porque, en caso de que le rompan el corazón, ahí estarán sus amigos para apoyarse en ellos. En definitiva, un alegato a la vida que termina con una reflexión de Karra Elejalde sobre la importancia de vivir: "Hay algo que no se me va de la cabeza. Lo que más me acojona es que no se nos olvide que vivir es acojonante".