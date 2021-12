"Estoy por irme ahora mismo": la incómoda cita de 'First Dates' que arranca con un enfado y acaba en calabazas

El equipo de First Dates no es siempre infalible. A pesar de que ha conseguido unir a cientos de parejas desde que abriera el restaurante en abril de 2016, el test de compatibilidad previo al programa no es 100% eficaz. En ocasiones termina juntando a dos personas que realmente no tienen nada que ver, provocando así citas de lo más incómodas como la protagonizada por Jesús y Puri en el último programa de citas.

La cita no empezaba nada bien. Después de que Puri se presentarse al programa con el objetivo de encontrar el amor, el equipo de First Dates le cruzaba con Jesús para descubrir si podía ser el hombre de sus sueños. Sin embargo, la nacida en Bilbao reconocía desde un primer momento que no le había gustado nada: "A mí es que siempre me tocan los bajitos y, si me pongo tiquismiquis, la camisa no estaba bien planchada".

El enfado de Puri con Jesús por no saberse su nombre: "¿A qué vienes?"

Si la cita no arrancaba con buen pie, lo que pasaba a continuación la remataba. Después de que Jesús se pusiera a hablar con Carlos Sobera acerca de sus obras de teatro, Puri le preguntó si recordaba cuál era su nombre. Dado que el burgalés le confesó que no sabía muy bien cómo se llamaba, la bilbaína se molestó con su pareja de buenas a primeras: "¿A qué vienes? ¿A conocer a quién? Es que estoy por irme ahora mismo".

Ante el peligro de que Puri saliera corriendo del restaurante, Carlos Sobera decidió llevar a la pareja a su respectiva mesa. Una vez allí, ambos comenzaron a conocerse en una cita marcada por ese enfado de la comensal bilbaína. No obstante, Puri comenzó a ver con buenos ojos a su pareja después de que esta le regalara una pulsera: "En el fondo a lo mejor es un buen partido el tipo". Sin embargo, y a medida que fue avanzando la cita, Puri tuvo más y más claro que Jesús no era su tipo.

" Te viene bien cualquier mujer, pero yo no soy cualquiera"

Después de la cena, llegaba el momento de la decisión final. Una vez allí, Puri reconocía que le había hecho mucha ilusión el regalo de Jesús porque hacía tiempo que no le hacían algo así. Algo que indicaba que la cita podría terminar por buen camino. Sin embargo, no fue así. A pesar de que Jesús reconocía que le gustaría tener una segunda cita para conocer mejor a Puri y tomarse algo con ella, la vasca le dijo que no.

Entre las razones para decirle que no, la vasca destacó el gesto de su compañero al principio de la cita, cuando pasó de ella para charlar con Carlos Sobera: "No vibramos en la misma sintonía. Te viene bien cualquier mujer, pero yo no soy cualquiera". Una decisión que no encajó del todo bien Jesús, quien aseguró que no le iba a decir de devolverle la pulsera a pesar de que no le había gustado su respuesta. Por esa misma razón, cada uno se fue por su lado sin una posible segunda cita al a vista.