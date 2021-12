El día que destrozaron el coche al 'segundo' de Guardiola al confundirle con el de Iturralde González

Iturralde González ha recordado en SER Deportivos una anécdota que ocurrió cuando estaba en activo y pitaba en Segunda División. La situación aconteció en un Salamanca - Hércules de liga y es de muy amargo recuerdo para un viejo conocido de nuestro fútbol: Juanma Lillo, actualmente segundo entrenador del Manchester City.

"Yo recuerdo un Salamanca - Hércules en Segunda División en el que añadí 11 minutos de descuento. Los aficionados querían que pitase ya y empezaron a caer almohadillas, pero yo les decía que siguieran jugando, y eso que el balón pegaba en las almohadillas", ha recordado.

"Mi coche estaba en el garaje del estadio, porque llegué pronto y me dijeron los trabajadores del club que lo metiese. El entrenador del Salamanca por aquel entonces, Juanma Lillo, tenía el mismo coche que yo y lo tuvo que dejar fuera. Al acabar el partido, la policía me dijo que la cosa estaba bastante complicada fuera, que les dejase la llave del coche, lo llevaban a una gasolina y me llevaban en furgoneta hasta allí y ya cogía mi coche. Cuando llegamos, la policía me dijo, '¿sabes lo que ha pasado, no? Han destrozado el coche de Lillo pensando que era el tuyo", ha contado Iturralde.