Podemos pide expedientar a Vox por boicotear su acto con el himno de la Guardia Civil

Unidas Podemos cree que el boicot de Vox al acto que el miércoles se celebró en una sala del Congreso no puede quedar sin respuesta por parte de la presidencia de la Cámara. Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario, va a permitir un escrito a Meritxell Batet pidiendo que cite al diputado que escondió el altavoz en una de las butacas y desde donde se reprodujo el himno de la Policía y la Guardia Civil. La intención de los morados es que se expediente a Manuel Mariscal y al asesor del partido de ultraderecha por alterar el trabajo parlamentario.

Todo sucedió a última hora de la tarde del miércoles. Portavoces de distintos grupos de izquierda como Gabriel Rufián, Pablo Echenique o Mertxe Aizpurua estaban interviniendo en las jornadas convocadas por Podemos. La intención era mostrar su apoyo a 6 jóvenes condenados por atentado a la autoridad y alteración del orden público en una manifestación celebrada en Zaragoza en 2019, un acto que para la ultraderecha suponía “un aquelarre” contra las fuerzas de seguridad. Estaba a punto de acabar las intervenciones cuando desde una de las butacas empezó a sonar el himno de la Guardia Civil.

Varios diputados presentes en la sala aseguran que al principio pensaron que el sonido procedía del propio sistema de sonido. Otros como el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, apuntaron desde el primer momento a un posible boicot del partido De Santiago Abascal. “Habrán sido los de VOX”, se le escucha decir en las imágenes ofrecidas por los servicios audiovisuales de la cámara. En ellas se ve por ejemplo a la diputada Sofía Castañón o al Secretario de Estado para la agenda 2030, Enrique Santiago, desconcertados buscando el origen del sonido.

Vox saca pecho del boicot ladrillo en mano

Ha sido el propio partido, Vox, el encargado de confirmar la autoría del boicot. Esta mañana a preguntas de los periodistas, el diputado Manuel Mariscal ha sacado pecho de la hazaña. Hicimos lo que teníamos que hacer, llevar la dignidad a una sala donde se estaba haciendo un aquelarre contra la Policía y la Guardia Civil”, ha dicho sacando un trozo de ladrillo de un maletín mientras entraba en el Hemiciclo.

La ‘performance’ de la formación estaba perfectamente preparada. El diputado ha llegado acompañado del presidente de su formación, Santiago Abascal, y del portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. Los tres han recorrido el pasillo, han sido grabados por las cámaras pero solo Mariscal ha querido hablar. “Esto sí es un boicot, esto sí es un boicot” ha reiterado con el trozo de ladrillo en la mano. “Esto es lo que nos lanzaron los de Podemos, los empleados del vicepresidente en un acto en Vallecas. Esto sí es un boicot”.

Unidas Podemos pide a Batet que actúe

Para Podemos la ultraderecha dio ayer un paso más en su actitud de degradación del principio democrático. “Se pasaron todas las líneas rojas“, ha dicho Jaume Asens que cree que el hecho es “grave”. “Supone un desorden, una alteración del buen funcionamiento de esta casa que no puede quedar impune”. El grupo pide a la presidenta del Congreso que tome las medidas oportunas, incluidas las disciplinarias. “Hay que ser contundente no se pueden pasar determinadas líneas rojas”. “Esto no puede quedar impune”.

La presidenta no se ha pronunciado sobre los hechos concretos. Fuentes de su equipo sí aseguran que valorará si traslada la cuestión a la mesa del Congreso cuando reciba el escrito.