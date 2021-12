No hay marcha atrás en la crispación

Vienen a decir los populares que llega un momento en el que el líder de la oposición, de un partido de Gobierno como es el Partido Popular, tiene que dejar escrito un "qué coño" en el diario de sesiones del Congreso. Es más, dicen en Génova que habrá versiones del "qué coño" del pleno de esta semana porque su estrategia para los próximos meses y para el 2022 electoral es endurecer el perfil de Pablo Casado, presentarlo como un dirigente "decidido", "firme", "con una voz que se hace oír", en definitiva, reforzarse como líder de la oposición. El 7 de enero se cumple el segundo aniversario de la investidura de Pedro Sánchez y lo que tienen asumido en el Gobierno y en Ferraz es que esto es lo que queda: "No hay marcha atrás más allá de algún movimiento táctico. Vox está muy fuerte y el PP no va a salir de la radicalidad", opinan en los cuarteles socialistas.

"No hemos trasladado una crispación, nosotros trasladamos una realidad y una sesión de control vibrante e intensa porque queremos respuestas", explica la portavoz popular, Cuca Gamarra, que justifica así que Casado coronase su intervención del miércoles en el Pleno tirando de una palabrota. En los escaños del PSOE hubo quien no entendió que Pedro Sánchez le respondiera. Una persona que ha tenido mucha relevancia en las filas socialistas lo tiene claro: "En esas situaciones hay que cortar por lo sano y no participar. No había que haber contestado. No podemos naturalizar eso", explica con preocupación.

Pero la "agresividad" de los populares que denuncia el PSOE no se limita al choque dialéctico en público. El PP ha promovido este jueves una campaña en las redes sociales para ventilar una tensa conversación entre Pablo Casado y Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, justo después del pleno del "qué coño", en un acto en el que acompañaban al rey. Los detalles de ese cruce de reproches los cuenta El Confidencial, pero lo realmente llamativo es que sea el PP el principal interesado en que se conozcan los pormenores de esa conversación privada entre la numero dos del Gobierno y el líder de la oposición. "Se vuelan los puentes más elementales y la posibilidad de mantener una conversación civilizada", lamenta un histórico del PSOE.

Lo que está ocurriendo pleno tras pleno en el Congreso durante esta legislatura sorprende a muchos en el hemiciclo y fuera de él. Sorprende a los miembros de la Mesa, que se desgañitan llamando al orden y al decoro sin que muchas de sus señorías se den por aludidos. No hay acatamiento a la mayoría de las apelaciones de la autoridad en la Cámara y no hay el más mínimo propósito de reconducir la situación: la presidenta Meritxell Batet ha hecho intervenciones en distintos momentos advirtiendo del deterioro de la convivencia parlamentaria pero, una y otra vez, han caído en saco roto.

"Nunca ha habido tantos partidos y, sobre todo, con tanta fuerza en los extremos", analizan fuentes socialistas, que ven que la extrema derecha "rentabiliza" la ruptura de los consensos y también a muchos diputados independentistas abonados a la bronca en el hemiciclo.

No son nuevos los episodios de tensión en la Cámara, pero hay ministros de los gobiernos de Felipe González y de Rodríguez Zapatero que reconocen que nunca han visto una oposición de este tipo: "El nivel actual no lo recuerdo". "Entonces había contención sobre determinadas cuestiones y la dureza estaba reñida con el insulto personal", explica un exministro de González. Y profundiza en la reflexión: "Aznar le preguntó a Anasagasti sobre cuántos muertos serán necesarios para que ustedes condenen el terrorismo. Fue impactante. Casado ha usado ahora el "qué coño tiene que pasar" y ha mezclado la pedofilia y la inmersión lingüística. Aquella intervención fue durísima pero de rigor parlamentario. Lo de Casado ha sido más de Esteso que de un padre de la patria".