Verstappen: "Me dio un calambre en la pierna en la última vuelta"

Max Verstappen se proclamó Campeón del Mundo de Fórmula 1 tras vencer a Lewis Hamilton en una última vuelta histórica en el GP de Yas Marina. El piloto neerlandés lleva más de una semana con los protocolarios actos del campeón y con sus respectivas entrevistas donde va explicando cómo ha sido el año en el que se ha coronado en lo más alto del podio de la F1. "Con el título hay más tranquilidad. Mi sueño siempre ha sido ganar el Mundial una vez. Todo lo que venga ahora es un añadido. Pero en la primera carrera quiero volver a ganar", ha explicado en el programa 'Sport and Talk', de ServusTV.

El piloto de RedBull ha desvelado cómo fue esa última vuelta donde adelantó a Hamilton y le arrebató el trofeo: "Me dio un calambre en la pierna en la última vuelta. Eso no fue genial. Cuando aceleré a fondo, me dolió. Pero no importa, era la última carrera de la temporada". También ha hablado sobre su monoplaza en 2022 donde ha dicho que por ahora solo ha conducido el cocho "en el simulador". "En enero y febrero será diferente. Pero espero que las carreras sean mejores, que los adelantamientos sean más fáciles y que los equipos se acerquen más", ha continuado.

Sobre Hamilton, Verstappen ha explicado que cuenta con él para 2022 pese a los rumores de su retirada. "Lo normal es que vuelva. Sus palabras después de la carrera fueron muy emocionales —ha dicho— Al final, estuvo bien. Por supuesto que hemos tenido nuestros momentos y tal vez estábamos enfadados el uno con el otro. Pero también tuvimos buenos duelos y maniobras de adelantamiento. Así que el respeto sigue ahí". Asimismo, ha dejado un comentario sobre el nombramiento de Sir a Hamilton: "Yo no puedo convertirme en Sir en los Países Bajos, pero tampoco es necesario. Soy piloto de carreras. El título de campeón del mundo es suficiente".