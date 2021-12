El Barcelona quiere fichar a Álvaro Morata este mismo mercado de invierno, tal y como ha informado el Diario AS. Las conversaciones entre el jugador del Atlético de Madrid, que está cedido en la Juventus están muy avanzadas. Morata es la primera opción para Xavi Hernández para la delantera y solo falta concretar la operación con los dos clubes implicados.

Según la citada información, Xavi llamó a Morata para conocer su situación e interesarse por su llegada y el futbolista dijo que iría a Barcelona "con los ojos cerrados" y que no estaba a gusto en la Juventus. De hecho, Xavi le prometió que el Barcelona quiere hacerse con sus servicios, no contar con él solo hasta el final de esta temporada.

El delantero se rebajaría la ficha de manera significativa para encajar en el 'fair play financiero'. En verano se podría llevar a cabo la operación de venta de manera totalmente equilibrada, ya que el Atlético de Madrid pagará 40 millones por Griezmann y la Juventus tiene una opción de compra de 40 millones por el delantero español.

Morata tuvo un encontronazo con su entrenador el 5 de diciembre, tras ser sustituido durante un partido. El delantero, visiblemente molesto por la sustituación, se enzarzó con el entrenador en una discusión. Allegri explicó la situación en rueda de prensa, tras el partido: "No quería sustituirle, había sido amonestado y seguía protestando, pero luego no pasó nada. Lo siento, estaba jugando bien técnicamente, aunque no logró marcar goles".

El madrileño ha marcado siete goles en 23 partidos con la Juventus esta temporada, cinco en liga y dos en Champions. Solo se ha perdido dos partidos -por lesión- desde agosto.