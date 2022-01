Dani Alves, inscrito en LaLiga

El Barcelona ya ha inscrito a Dani Alves en LaLiga. De esta manera, el jugador brasileño podrá debutar en partido oficial con el club azulgrana este mismo miércoles en el enfrentamiento ante el Linares de Copa del Rey.

El club catalán había convocado esta mañana a Dani Alves para el partido copero, pero le añadía con un asterisco ya que estaba a la espera de la autorización de LaLiga. "El FC Barcelona ha recibido todas las aprobaciones para poder inscribir a Dani Alves. El jugador ya está disponible para el Linares-Barça", comunicó la entidad azulgrana minutos después. El lateral, que ya pasó por el Camp Nou entre el año 2008 al 2016, regresó a la que fue su casa —y donde consiguió la mayoría de sus éxitos— el pasado 12 de noviembre. El fichaje no se ha consumado hasta este 5 de enero cuando ya puede jugar de manera oficial. Cabe recordar que sí que disputó un partido amistoso en la Maradona Cup contra el Boca Juniors.

❗ ÚLTIMA HORA



El FC Barcelona ha recibido todas las aprobaciones para poder inscribir a @DaniAlvesD2. El jugador ya está disponible para el #LinaresBarça. pic.twitter.com/s9Hm5TPKIQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2022

"A Alves podremos inscribirlo entre hoy y mañana. Los otros fichajes dependerán de las salidas. Con Ferran se hizo una excepción al traerlo sin tener margen, pero a partir de aquí cuando generemos dinero en salidas veremos si es necesaria una incorporación más", explicó este mismo lunes el director de fútbol del FC Barcelona, Mateu Alemany. Ahora falta el OK de LaLiga para que Ferran Torres, última llegada culé, pueda ser inscrito.

Dembélé, como llave para Ferran

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, instó al delantero Ousmane Dembélé a "hacer un esfuerzo" para renovar por el club azulgrana porque cree que "su futuro" pasa por jugar en el equipo azulgrana. En la rueda de prensa previa al encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el equipo catalán disputará este miércoles (19.30 horas) ante el Linares, el preparador catalán opinó de nuevo sobre la situación del internacional francés, cuyo contrato finaliza el próximo mes de junio.

"Dembélé debería pensar en él, creo que su futuro pasa por el Barça. El proyecto deportivo para él no será mejor en otro lugar que aquí y así se lo he transmitido. Yo estoy tranquilo, esperando novedades, ahora ya no depende de mí. Depende del club, de Ousmane y de sus representantes", manifestó.

Precisamente, la renovación de Dembélé podría ser la llave para que se pueda inscribir a uno de los nuevos fichajes, Ferran Torres. Otra opción sería la marcha del jugador mejor pagado de la plantilla, el brasileño Philippe Coutinho. El brasileño está pensando en salir del Barcelona, como informó Bruno Alemany en 'SER Deportivos', en este mismo mercado de invierno. Esto también podría dar la autorización de LaLiga para Ferran. Coutinho tiene dos ofertas, una del Newcastle y otra del Arsenal, siendo esta última la preferida del jugador.

El 28 de diciembre el FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Ferran Torres, pero lo hizo más tarde de lo que se preveía. El fichaje ya estaba cerrado y la previsión era hacerlo oficial el día antes, pero finalmente se demoró. Lu Martín ha explicado en el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya cuáles fueron los motivos de esta demora de 24 horas en el fichaje de Ferran Torres.

Uno de los contratiempos antes de hacer oficial el fichaje estuvo relacionado con la posibilidad de que el jugador se quedase fuera de la autorización de LaLiga. El FC Barcelona, consciente de los problemas para poder inscribir el jugador, quería incluir la posibilidad de devolver a Ferran Torres si no podía inscribirlo ahora, pero el Manchester City lo descartó.