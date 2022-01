El viral mensaje de Ángel Martín ante el debate entre vacunados y antivacunas: "Cada uno es libre de escoger"

El humorista y expresentador de 'Sé lo que hicisteis', Ángel Martín, se ha hecho viral en Twitter por su intervención de este sábado en La Sexta Noche al ser preguntado por los antivacunas.

Al hilo de la polémica generada en torno al tenista Novak Djokovic, el presentador del programa, José Yélamo, puso sobre la mesa el tema de las personas que aún a día de hoy se niegan a recibir la vacuna y la respuesta de Martín no ha dejado indiferente a nadie.

Es "una opción que tienes, eres libre de vacunarte o no vacunarte", expresó contundente el cómico. "Lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones que tú tienes", continuaba Ángel Martín poniendo el foco en el periodismo y asegurando que ese comportamiento" es delicado".

Preocupado por la inclinación de los medios a ensalzar los enfrentamientos entre quienes defienden la vacunación y quienes se oponen a ella, el antiguo presentador de La Sexta denunció que se trata de un debate que se está "estirando en el tiempo de forma innecesaria" y, a su parecer, intencionada.

Ángel Martín: "O jugamos con las mismas reglas o no jugamos"

Martín aseguró no entender por qué "de repente los medios aprovechan que alguien que no se ha vacunado muere y te dicen que "este que no se ha vacunado ha muerto", pero cuando muere alguien vacunado no te ponen que "este que se ha vacunado ha muerto'". "O jugamos con las mismas reglas o no", sentenciaba en un intento por ilustrar su punto de vista.

En esta misma línea, el entrevistado afirmó que "es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento", más aún cuando se trata de una elección entre "opciones que cada uno es libre de tomar".

Ángel Martín: "El problema está en otro lado”

"No tiene más", aseguraba enfatizando que en España el 90% de personas están vacunadas y sugiriendo que el los antivacunas no deberían estar en el foco del debate cuando "realmente el problema está en otro lado”.

La firmeza del escritor ha sido aplaudida en redes sociales, donde su mensaje se ha viralizado. Los usuarios de Twitter han salido en su defensa, elogiando una respuesta que algunos han considerado como "ejemplar en cuanto a tolerancia, libertad y, sobre todo, para refutar la concepción supersticiosa, dogmática e inquisitorial que se tiene de la ciencia".

La respuesta de Ángel Martín a la pregunta, orientada hacia la obligatoriedad de las vacunas, es ejemplar en cuanto a tolerancia, libertad y, sobre todo, para refutar la concepción supersticiosa, dogmática e inquisitorial, que se tiene de la ciencia



https://t.co/yXSh0lKkoG — Santiago Navajas (@santiagonavajas) January 9, 2022

En consonancia, otras cuentas han calificado sus argumentos como "un zasca monumental y muy elegante al periodismo", mostrando su "máximo respeto para Ángel Martín".