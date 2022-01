El exfutbolista Patrice Evra ha concedido una entrevista al diario francés Le Parisien en la que ha hablado abiertamente de la relación del fútbol con la homosexualidad.

El francosenegalés ha relatado una situación que vivió cuando estaba jugando en la Premier League. "Cuando estuve en Inglaterra, trajeron a una persona para que hablara al equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron en esa conversación: 'Va contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, tiene que salir del club'. En ese momento, dije: 'Que se calle todo el mundo'. Imaginatelo... He jugado con jugadores que eran homosexuales... Uno a uno, se abrieron a mí porque tienen miedo de hablar de ello de otra manera. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero en el mundo del fútbol, si lo dices, se acaba".

También ha hablado sobre su autobiografia, en la que cuenta que sufrió abusos sexuales cuando era menor de edad: "Tenía 13 años y me quedé con ese peso toda mi vida". Ha lamentado no haber sido capaz de admitirlo públicamente antes: "Cuando tenía 24 años y todavía jugaba en el Monaco, la policía me llamó y me dijo: 'Señor Evra, ¿este hombre le tocó?' Dije que no, pero insistió: '¿Estás seguro?' Repetí que no, me enfadé y colgué. Había habido quejas de otros niños… Me sentí como un cobarde y me sentí avergonzado. Pensé más en mi notoriedad, en lo que la gente iba a pensar...".

También fue preguntado sobre su compatriota Kylian Mbappé. "Es un tipo educado y me gusta, pero tengo la sensación que esconde algo. Cuando le oigo hablar, siento que estoy escuchando a un representante político y no a un futbolista”, opinó.