"Todas las grandes divas se caen": la aparatosa caída de una comensal en 'First Dates'

Todas las grandes divas se han caído en alguna ocasión. Desde Katy Perry hasta Madonna. Esa es al menos la reflexión que saca la Pantodivah de su cita con Alexandra Scarlett, marcada por una de las caídas más aparatosas de la historia de First Dates. Un contratiempo que se producía durante la actuación de Scarlett en el restaurante dirigido por Carlos Sobera, donde ha perdido el equilibrio para acabar cayéndose por las escaleras.

Después de conocerse un poco mejor durante una cena en la que han reconocido haberse sentido muy cómodas, Alexandra Scarlett se levantaba de la mesa y se ausentaba de la misma durante varios minutos sin dar demasiadas explicaciones. Tras varios minutos en los que la Pantodivah no sabía muy bien lo que estaba pasando, Carlos Sobera anunciaba una actuación muy especial por parte de uno de los comensales del programa: "Atención porque tenemos una gran actuación. Con todos ustedes, Alexandra Scarlett".

"Yo en mi cabeza me monto mi espectáculo, el videoclip y todo lo que quieras"

A continuación, la música comenzaba a sonar y, micrófono en mano, Alexandra Scarlett comenzaba a actuar delante de los allí presentes. Detrás de las cámaras, Alexandra aseguraba que prepara cada uno de sus shows como si de una final de la Superbowl se tratara. Sin embargo, la artista es consciente que no está al mismo nivel: "De ahí a que sea igual de bailarina o igual de cantante que va a la Superbowl es otra cosa, pero yo en mi cabeza me monto mi espectáculo, el videoclip y todo lo que quieras".

Después de bailar con algunos de los comensales que estaban cenando en el restaurante de First Dates, e incluso con algunos de los miembros del equipo como Matías, Alexandra reconocía frente a las cámaras que las buenas divas llevan faja como ella. Mientras tanto, la Pantodivah se mostraba encantada con la actuación de su cita: "Alexandra me ha parecido una fantasía. Ha meneado la peluca superbien y sus poses también han estado muy bien".

Así ha sido la aparatosa caída de Alexandra

Después de bailar junto al resto de comensales que habían acudido al restaurante de Carlos Sobera, Alexandra se disponía a hacer lo propio frente a su pareja. Sin embargo, y al intentar subir por las escaleras que le llevaban hasta la Pantodivah, esta perdía el equilibrio y se caía por las escaleras de espaldas para protagonizar una de los accidentes más aparatosos de la historia de First Dates. Al comprobar que todo estaba bien, y que Alexandra no se había hecho daño, todos comenzaron a aplaudir a la artista.

También la Pantodivah quien, detrás de las cámaras, reconocía que su compañera era una fantasía de persona: "El final ha sido una apoteosis. Todas las grandes divas siempre se han caído. Todos recordamos las caídas míticas de Karol G, Madonna, Katy Perry... si no te has caído, no eres una de las grandes. Entonces, ha sido una fantasía".