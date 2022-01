Blas Cantó, tras decir Paz Padilla que "el amor lo puede todo": "¿Sabe cuántas personas pierden la esperanza?"

Paz Padilla ha protagonizado recientemente varias polémicas por palabras acerca de la pandemia, como por ejemplo cuando habló con María del Monte y Anne Igartiburu acerca del coronavirus y llamó a la variante ómicron "omitron". También renombró a la proteína Spike como "Spider" o llamó el "bicho de Luján" a la cepa de Wuhan. Tras su rajada sobre la vacuna, en esta ocasión se ha referido al caso de violencia vicaria de Rocío Carrasco y Rocío Flores y ha declarado que "el amor lo puede todo".

"El amor sí lo puede, el amor incondicional. El que antepones el amor a tu rabia, tu odio, tu rencor... Si hay amor, olvidamos el rencor. Olvidamos lo que ha sucedido, partimos de cero", explicó en Sálvame, algo que no compartían compañeros y que también han rechazado rostros conocidos.

Uno de ellos ha sido Blas Cantó, que también ha criticado las palabras de Paz Padilla por decir que la vida no merecía la pena sin amor. "Erróneo mensaje de Paz Padilla, una vez más. ¿Sabe usted cuántas personas pierden la esperanza a lo largo de su vida?", afirmaba en una historia publicada en Instagram.

El mensaje de Blas Cantó a Paz Padilla

"Hay momentos en la existencia de una persona que el amor se apaga por completo. Un instante en el que todo su mundo se vuelve gris. En el que no eres capaz de sentir ese amor del que usted habla. Ni darlo ni percibirlo. Ni siquiera sabes que existe", expone.

Y a continuación apela directamente a la presentadora: "Usted está diciendo que esas personas 'no merecen vivir' porque no han encontrado 'el amor'. ¿Sabe usted lo que llegan a hacer algunas personas en ese punto? Se suicidan. Porque, como usted dice, creen que no merecen vivir. Y usted lo ha vuelto a recordar".

Y por último, le deja un mensaje: "Si de verdad usted sintiera amor, desearía amor, por mucho que a otros les cueste encontrarlo dentro de sí mismos". Ya han varios colectivos y usuarios en redes sociales que han pedido su despido, mostrando como Cantó su rechazo a sus declaraciones en televisión.