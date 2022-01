Itziar Ituño revela el nombre original de su personaje en 'La Casa de Papel': "Me llamaron Lisboa, como elegí"

Aunque 'La Casa de Papel' ya ha terminado con el fin de de año tras cinco temporadas y se han emitido varios especiales desvelando secretos de la serie de Netflix, todavía se sigue conociendo más aspectos desconocidos de la ficción y de sus personajes. Por ejemplo, uno de los grandes enigmas es cómo se eligieron los nombres de cada personaje. Pues bien, la actriz Itziar Ituño ha desvelado en una convención en París (The Hold Up Gang: Panel) que realmente su nombre ('Lisboa') no era el original ni el pensado por los guionistas.

Entre las muchas preguntas que ha respondido Ituño, ha revelado que la idea de la capital de Portugal la dio ella precisamente. "Bueno, una vez en una entrevista me pidieron que eligiera la capital de un país y elegí Lisboa", cuenta, antes de saber que su personaje cambiaría de bando. Y eso fue una pista para los creadores de la serie para conceder sus deseos y ponerle un nombre de una ciudad que le gustaba.

"Me cambiaron el nombre y me llamaron Lisboa, como yo había elegido. Creo que dudaban entre dos, entre Lisboa y Lima, pero al final eligieron Lisboa. Pero luego, pensando en ello, pensé: '¡Debería haber elegido Bilbao, ya que soy de allí!'. Pero bueno, me encanta Lisboa", explica.

¿Con quién se lleva mejor de sus compañeros?

"Tenemos mucho feeling con muchas personas de la serie. Tengo mucho feeling con Luka, con Pedro, con Esther Acebo, con Alba Flores con Fernando Soto... con Juan Fernández, el coronel Prieto, como grandes amigos", asegura. Aunque se dejaba un nombre, Álvaro Morte: "Con Álvaro también, lo que pasa que estaba esperando a ver si me lo preguntabas. Sí, claro con Álvaro, me estoy dejando a Miguel... eehhh a Rodrigo. Hemos hecho como una pequeña familia".

Ituño también ha contado que se ha llevado algunos objetos como "un lápiz", "el mono rojo" y "la careta". Por último, ha contado sus dudas del principio por unirse al proyecto. "Tuve mis dudas de si aceptar hacer el papel de Raquel porque yo vivo en el País Vasco, yo hacía teatro en el país vasco, y cuando hice el casting eso suponía quizás dejar el teatro y mudarme a Madrid, una ciudad desconocida para mí", ha explicado.