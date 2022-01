Isabel Rodríguez: "Lo que tiene que hacer Djokovic es vacunarse"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hablado sobre la polémica de Novak Djokovic en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Lo que tendría que hacer Djokovic es vacunarse, sería lo más acertado. No basta solo ser grande en la pista, hay que ser grande en la vida. Cuando uno es una estrella, tiene muchos ojos que le miran y la ejemplaridad es importante", ha explicado la ministra ante la deportación del tenista serbio de Australia al no estar vacunado contra el coronavirus, y las posteriores palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, donde dijo que es un "reclamo" que jugue en la capital española. Posteriormente, matizó sus palabras en 'El Larguero' de la Cadena SER donde dijo que "Djokovic entrará en España en función de la normativa del Gobierno de la nación".

En 'El Larguero' estuvo el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que aseguró que por ahora el tenista sí podría jugar en España. "¿Si Djokovic jugará el Mutua Madrid Open? No lo sé, depende de él. Hoy por hoy sí podría", dijo. Además, también se refirió al pasaporte COVID: "Nosotros hace como un mes dijimos que no nos parecía bien. Es por una razón estrictamente técnica: vacunado también te puedes contagiar, entonces nos parecía que podía dar una sensación de falsa seguridad a los que estuviesen en un recinto con pasaporte COVID y no nos parecía una herramienta útil".

Sin embargo, este martes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha subrayado que Novak Djokovic puede ser un reclamo para el Mutua de Madrid Open pero ha pedido ser "muy claros" sobre la necesidad de respetar las normas para incidir en que el tenista serbio deberá estar vacunado si quiere disputar el torneo madrileño. "No dudo del reclamo que pueda ser para ese torneo pero reitero que tendrá que venir vacunado para que pueda competir, lógicamente", ha explicado. Unas declaraciones que ya han sido matizadas por Sanidad de la Comunidad de Madrid: "Se refería a la organización del torneo". Por ahora, el torneo de Madrid no le impide jugar al no estar vacunado.