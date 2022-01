El alegato de Eva Santolaria sobre lo que pasa cuando dejas de salir en televisión

Eva Santolaria, actriz española y protagonista en series como '7 vidas' o 'Compañeros', ha participado en el thriller titulado 'Todos mienten', que se estrenará el próximo 28 de enero en Movistar+. La serie, dirigida Pau Freixas, combina el drama, el suspense y el humor negro.

En la promoción del estreno, Santolaria, que lleva varios años trabajando como analista de guiones de los proyectos de Freixas, ha resaltado en los micrófonos de 'ForlmulaTV' que, "al principio no eres consciente de que estas en la sombra, pero luego me di cuenta que, de cara al mundo, si no estás trabajando como actriz frente a las cámaras, parece que no estás haciendo nada".

También ha destacado que al principio su trabajo "no era remunerado", pero ya ha conseguido que sí lo sea. Sin embargo, en relación a la fama, ha remarcado: "Cuando te paras a pensarlo dices, que injusto, porque en el fondo yo no he dejado trabajar. Este trabajo en la sombra hace que tampoco se te valore nada".

Por último, en el rodaje ha coincidido con Jorge Bosch, el actor que interpretó a Toni Verdet en 'Compañeros', para quien solo tiene palabras de agradecimiento: "Es una persona que está constantemente dando. Es tan generoso y tan fácil trabajar con él... Hemos hecho un matrimonio entrañable en esta serie".