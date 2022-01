"Joao Félix quiere irse y el 'Cholo' quiere que se vaya". Así de contundente ha sido el periodista del Diario AS y colaborador habitual de la Cadena SER Javier Matallanas: "Joao es un error de fichaje. Me explico: todo el mundo sabía que es un tipo de futbolista que no es para Simeone. Lo ha tratado de moldear como hizo con Griezmann para que corra para atrás, pero el chaval no lo capta. El chico quiere irse y el 'Cholo' quiere que se vaya, pero Miguel Ángel Gil Marín no quiere venderlo. Es una cabezonería suya", ha explicado en 'Conexión Gallego', donde hemos analizado la última hora de la actualidad del Atlético de Madrid.

El periodista ha opinado: "Cuando pasa el balón por sus pies, es diferente. Es muy bueno. Es maravilloso. Cuando tú quitas a Joao Félix, le quitas la ilusión a los niños. Ojalá le sacase rendimiento, pero Joao Félix no va a aceptar lo que aceptó Griezmann. No es un jugador para él, con Simeone no va a triunfar".

Por su parte, Rubén Uría ha argumentado: "Si Joao no triunfa con Simeone no va a triunfar con nadie. El 99% de los jugadores que se han ido no han triunfado (...) Joao me parece maravilloso, técnicamente es el mejor de la plantilla, pero creo que las dos partes no están haciendo lo que tienen que hacer".

El 'caso Suárez'

Rubén Uría: "El propio Simeone habla de esto y mete incluso a Torres en este asunto (...) Desconozco si Suárez es problemático, pero aquí no ha cambiado Luis Suárez, lo que ha cambiado es el juego del Atlético. Si a Suárez le das balones al área, te vacuna. Si le tienes lejos del área... con todo el respeto del mundo ya tiene 34 años. Aquí nadie se tiene que engañan. Suárez tampoco puede dedicarse a hacer la guerra por su cuenta si no juega".

Rubén Uría: "Esto no es ni culpa de Suárez ni culpa del Cholo, es que las cosas en el Atlético han cambiado".

Javier Matallanas: "Imagino que el Cholo le dijo: 'vamos a respetarnos'. Le dio una Liga el año pasado. En esa primera vuelta... de 19 remates hizo 16 goles que dieron 50 puntos. Simeone lo verbalizó: había aproximado al equipo a Suárez. Y es verdad, el equipo jugaba en campo contrario (...) ¿Qué pasa? Si juegas más atrás, Suárez no te vale para correr 40 metros. Es un problema de fútbol".

"Hay una desafección"

Matallanas: "Hay una desafección de la afición con el equipo. No sé si va a calar el mensaje del Cholo para la unión esta vez".

Rubén Uría: "Es el momento más delicado del Cholo (...) él apela a que el estadio esté con el equipo y esto es lo que suele pasar cuando no ganas a nadie, cuando la pelotita no entra. Simeone sabe que tiene que tirar de la fibra".

Rubén Uría: "El único patrimonio que no se vende es la afición, cuando no entra la pelotita lo que tienes que tirar es de la gente. Lo único que te queda es la gente".