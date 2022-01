"Se ha desmayado": Omar Montes se marea en 'Planeta Calleja' y acaba perdiendo el conocimiento

El cantante Omar Montes siempre se ha reconocido a sí mismo como un auténtico apasionado del motor. Por esa misma razón, y aprovechando su viaje por Laponia, el aventurero Jesús Calleja ha querido llevarle a uno de los templos del motor en el último programa de Planeta Calleja (A partir del minuto 37 del programa). Concretamente a un circuito situado en el norte de Suecia, donde acuden a entrenar algunos de los mejores pilotos de rally del mundo.

Una vez allí, Jesús Calleja le ha presentado un coche de rally de 250 caballos en el que posteriormente se iban a dar unas vueltas: "Yo en mi barrio he hecho mis pinitos". Tras las pertinentes presentaciones, Calleja le recordó a la audiencia de Omar Montes llegó a tener un Ferrari y que lo acabó vendiendo: "Mi abuela iba un poco incómoda cuando íbamos al cine y luego ya no salía, teníamos que sacarla del asiento entre tres personas".

"Ahora vamos a probar un coche de 300 caballos y tracción trasera"

A pesar de que recuerda que es padre de familia, y que no acostumbra a correr, Omar Montes se ha subido al vehículo para dar una vuelta en la que Jesús Calleja le ha explicado en todo momento lo que tenía que hacer. Tras terminar la primera vuelta, y bajarse del coche, Jesús Calleja le ha presentado un segundo vehículo considerablemente más potente que el anterior: "Ahora vamos a probar un coche de 300 caballos y tracción trasera".

Sin embargo, y dado que era demasiado potente, Jesús Calleja prefirió dar una vuelta de reconocimiento con el mismo antes de prestárselo a Omar Montes. Y es que, a pesar de que lo hubiera hecho bastante bien con el primer coche, el aventurero no veía al cantante con la capacidad de llevar este segundo. Mientras tanto, Omar Montes le pedía que no alargara demasiado la experiencia porque no se encontraba del todo bien: "Hazte un par de vueltinas y fuera que estoy con la morición".

"Date otras vueltita y corta el rollo que voy con los huevecines apretados"

Nada más arrancar el coche, ambos llegaban a la conclusión de que era mucho más potente como el anterior: "Hay que tener cuidado". De hecho, Jesús Calleja le recomendó a su invitado que no condujera el vehículo porque era muy peligroso: "Esto ni lo toques, es como ver la muerte". Mientras tanto, Omar Montes quería que todo terminara cuanto antes porque no se encontraba bien: "Date otras vueltita y corta el rollo que voy con los huevecines apretados".

A pesar de que el aventurero llevaba el coche al límite, Omar Montes reconocía estar bien: "No, no me asusto. Casi nos matamos, pero estoy bien". Sin embargo, y después de adentrarse en todo tipo de obstáculos, el cantante comenzaba a sentirse mal: "Para ya que devuelvo. Te lo juro que devuelvo, que no puedo con la vida". Dado que Calleja, quien ha participado recientemente en el Rally Dakar, no aflojaba, Omar Montes perdía el conocimiento: "Creo que me voy a desmayar Jesús",

Varios segundos más tarde, y después de recuperarse del desmayo, Jesús Calleja decidió parar el vehículo para atender a su invitado. En declaraciones a los allí presentes, el presentador de Planeta calleja le explicaba a su equipo lo sucedido: "Se le ha ido un poco el conocimiento. Se le cerraron los ojos y se le ha caído la cabeza. He tenido que parar". Tras salir del coche, el cantante ha asegurado que veía todo como si de una película de Star Wars se tratara.