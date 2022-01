"El Fortnite de la cocina": así será 'Disaster Chefs', el concurso culinario de Ibai Llanos en Twitch

Ibai Llanos, el streamer más famoso de Twitch, ha vuelto a sacarse la chistera un programa de entretenimiento que puede hacerle sombra a la televisión. Después de la inesperada velada de boxeo, del Mundial de Globos que organizó junto a Gerard Piqué o del especial de Nochevieja que presentó junto a Ramón García, ahora acaba de presentar Disaster Chefs, un espacio inspirado en MasterChef y que estrenará en su canal el próximo martes 1 de febrero.

"Disaster Chefs consiste en cocinar. Tal cual", ha explicado. "A mí me encanta la cocina, he hecho varios streamings cocinando y mi abuelo me enseñó a cocinar desde muy pequeño. Luego crecí, conocí Justeat y ya no cocinaba nada".

Disaster Chefs constará de cuatro programas. en cada uno de ellos seis parejas se enfrentarán cocinando frente a un jurado de chefs —"alguno con estrella Michelin" en modo battle royale. Es decir: todos deberán cocinar un mismo plato a la vez y la pareja que presente la peor versión quedará eliminada... y así sucesivamente hasta que solo queden dos parejas, que se disputarán la victoria y un puesto en la gran final, en la que también podrá participar — "con una cifra económica bastante alta en juego"— la pareja preferida del público.

"Será como el Fortnite de la cocina", ha señalado el streamer vasco, quien también ha explicado que el concurso se celebrará cada dos semanas en una escuela de cocina de Barcelona. "Habrá platos sencillos, como un pintxo, y otros más elaborados, como un salmón. Va a haber mucha tensión", ha añadido en la presentación.

Ibai, uno de los concursantes

"Tendremos un supermercado y estaremos en una cocina profesional. Un estilo muy de MasterChef, pero con personas que no tienen ni puta idea de cocinar. O quizá algunas más que otras. Muy estilo MasterChef pero con las cosas de Twitch".

4 episodios, 6 parejas de streamers en cada programa compitiendo por ver quién cocina mejor y tan solo un ganador.



Tres jueces que decidirán quién gana.



Este martes 1 de febrero primer capítulo de Disaster Chefs en mi canal de Twitch. pic.twitter.com/PSJnUJNkVH — Ibai (@IbaiLlanos) January 25, 2022

Aún no está claro quién formará el jurado de Disaster Chefs, pero en Barcelona hay 27 restaurantes con al menos una estrella Michelin, así que Ibai Llanos tiene mucho entre lo que elegir.

Lo que sí ha anunciado ya Ibai Llanos es la identidad de las seis parejas que competirán en el primer programa. Una de ellos, de hecho, la formará BarbeQ y él mismo. "Este programa es muy de colegas, pero yo creo que es un programón. Barbe y yo lo podemos hacer bien", ha asegurado.

El resto de las parejas de "streamers y genedores de contenido" son las siguientes: Bokerón e Illo Juan; Cristinini y Carola; Elisa y Mayichi; Rioboo y Pandarina; y Xokas y Knekro. El espacio, además, será presentado por Masi.