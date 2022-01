"Eres ridículo, hipócrita y patético": lluvia de ataques en una de las citas más incómodas de 'First Dates'

El equipo de First Dates no siempre da en el clavo. De la misma manera que Cupido falla alguna vez con sus flechas del amor, los responsables del programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera no siempre aciertan a la hora de sentar a dos personas sobre la misma mesa para que se conozcan un poco mejor. Algo que ha quedado patente este martes en el último programa, donde han juntado al agua con el aceite.

En primer lugar, Carlos Sobera daba la bienvenida a Cristian, quien saludaba al presentador vasco con una energía arrolladora. Tanto es así que, después de darse a conocer un poco mejor, recibía a su pareja haciendo twerking. Algo que horrorizaba a Jerzy, quien reconocía frente a las cámaras de Cuatro que le había cortado por completo el rollo porque no le gustaban ese tipo de espectáculos. Una primera piedra para un camino lleno de obstáculos que fue haciéndose cada vez más complicado.

"No me esperaba una persona como tú"

A medida que avanzaba la cita, Cristian tenía más y más claro que Jerzy no era para él. Mientras que el nacido en Valencia no paraba de hablar sobre distintos temas, el guineano prefería escuchar a su cita y no decir más que lo justo y necesario. Dado que Jerzy no le transmitía demasiado, Cristian decidía decírselo a la cara para ver qué opinaba: "No me esperaba una persona como tú, pero bueno he pensado que era mejor conocerte para ver si eras buena persona, si eras graciosillo o, aunque sea, tuvieras la chispa".

A continuación, y después de comprobar que efectivamente no era lo que buscaba, Cristian comenzó a cargar contra él: "Te veo un poco sieso... no tienes sangre". Algo que no parecía importarle demasiado a Jerzy, quien se limitó a agradecerle sus ataques. Dado que el guineano tampoco parecía muy afectado por sus ataques, Cristian comenzó a decirle que no había venido aquí para decirle cosas bonitas: "No te voy a vender la moto ni decirte que me has parecido una persona brillante".

"Eres una persona ridícula, hipócrita y patética"

Algo que demostraba posteriormente en la Decisión Final, donde dejaba bien claro que no quería saber nada más sobre Jerzy: "No me has gustado nada". Después de que el guineano le explicara que no ha estado cómodo en la cita porque se esperaba otra cosa, el valenciano ha contratacado asegurando que ha sido mucho mejor que él: "No has podido competir conmigo, he tenido muchísima más personalidad".

Una guerra en la que no se quería meter Jerzy, quien le recordaba que no había ninguna competición en juego. Sin embargo, Cristian continuaba con una guerra que parecía no tener fin: "Eres una persona ridícula, hipócrita y patética". Mientras tanto, Jerzy se limitó a decir que era un maleducado. De esta manera, ambos se fueron por su lado igual de solteros que habían llegado.